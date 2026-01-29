Trump firma decreto para sancionar con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los países que vendan o provean de cualquier manera petróleo a Cuba.

Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el texto publicado por la Casa Blanca.

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según este decreto.

Washington reprocha a las autoridades cubanas "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia", al tiempo que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas".

El presidente estadunidense ya había advertido recientemente a La Habana que no habría "más petróleo" para Cuba sin un "acuerdo" con las autoridades.

Después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria.

Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tienen un impacto directo en su producción eléctrica.

La orden permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de naciones que suministran petróleo directa o indirectamente a Cuba.

