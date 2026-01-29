Prometen luchar con serenidad: el reclamo de las familias de los 45 del tren

Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) expresaron este jueves, durante la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín de Huelva, su compromiso de “luchar desde la serenidad” por “saber la verdad” de un siniestro que se ha cobrado la vida de quienes han definido como “los 45 del tren”.

Así lo expresó, en el tramo final de la misa funeral, Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, quien tomó la palabra acompañada de su hermano Fidel, en nombre de las familias de todas las víctimas, ante más de 4 mil personas que siguieron una ceremonia presidida por los Reyes y con presencia institucional de tres ministros del Gobierno de España y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

Uno de los vagones del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba), tras el accidente ferroviario ocurrido el 20 de enero de 2026, con efectivos de emergencia trabajando en la zona del siniestro.Joaquin Corchero / Europa Press20 ENERO 2026;UME;GUARDIA CIVIL20/1/2026 Europa Press / Joaquin Corchero

Sáenz inició su intervención reivindicando que esta misa era “el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios, que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación de la Virgen de Cinta”, en alusión al aplazado homenaje de Estado pactado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para el 31 de enero y que sigue sin fecha tras las reticencias de las familias.

Huelva es una tierra mariana. Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a quienes nos acompañan por amor, por compasión, por empatía; gracias incluso a quienes lo hacen por agenda”, comentó antes de expresar su agradecimiento al “pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y al que nos sentiremos unidos para siempre”.

Durante su discurso, Sáenz agradeció también la labor de las instituciones que se pusieron “de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia”, aunque reprochó la “lentitud de la información”, al señalar que “siempre es mejor saber que imaginar”.

Asimismo, lanzó una crítica velada al clima político en España al afirmar que las 45 víctimas “eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estábamos dando cuenta”.

