Iglesias cristianas de Colombia rechazan dichos de Petro sobre la sexualidad de Jesucristo

La Iglesia católica y comunidades evangélicas de Colombia rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que Jesucristo tuvo relaciones sexuales, un tema especialmente sensible en un país profundamente religioso.

El mandatario afirmó el martes que Jesucristo “hizo el amor”, “a lo mejor con María Magdalena”, durante un discurso que encendió las redes sociales y generó una amplia controversia pública.

Un hombre así, sin amor, no podría existir”; “murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”, añadió el dirigente de izquierda, quien se declara católico aunque no practicante.

Doctrina cristiana y reacción social

De acuerdo con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida de celibato, por lo que no tuvo relaciones sexuales ni vínculos sentimentales.

Las declaraciones de Petro recibieron críticas en un país donde 79% de los 50 millones de colombianos se consideran católicos y 10% profesan otras ramas del cristianismo, lo que refleja el peso social de las creencias religiosas en la vida pública.

Pronunciamientos de iglesias evangélicas y católicas

La Confederación Evangélica de Colombia señaló en un comunicado que las afirmaciones del presidente “tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica”. También afirmó que “constituyen una falta de respeto” hacia Jesucristo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia pidió “respeto, no interferencia y protección de las personas en sus creencias”.

Ningún funcionario ni otra persona está llamada a emitir conceptos de orden teológico”, agregó la institución.

Contexto histórico, bíblico y legal

Petro fue educado en un colegio católico y ha expresado su admiración por la Teología de la Liberación, corriente que en América Latina promovió la defensa de los pobres y tuvo coincidencias con algunas vertientes del marxismo.

La afirmación que vincula a Jesucristo con una relación sexual, particularmente con María Magdalena, no tiene sustento en los evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), que constituyen la base doctrinal del cristianismo.

La asociación entre María Magdalena y una supuesta relación sentimental con Jesús proviene de interpretaciones medievales y textos apócrifos. En particular, un sermón del papa Gregorio I pronunciado en el año 591 la identificó erróneamente como una pecadora arrepentida. Esta interpretación fue corregida oficialmente por el Vaticano en 1969, al reconocerla como discípula cercana y testigo de la resurrección, sin atribuirle vínculo conyugal o sexual alguno.

Asimismo, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 19, garantiza la libertad religiosa y de cultos y establece la igualdad de todas las confesiones ante la ley, principio reiterado por la Corte Constitucional al señalar que los funcionarios públicos deben abstenerse de pronunciamientos que puedan interpretarse como injerencia en materias de fe.

