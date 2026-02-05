Trump dice no al Nuevo START y reabre debate sobre armas nucleares

El presidente estadunidense, Donald Trump, rechazó el jueves una oferta de su par ruso para ampliar voluntariamente los límites al despliegue de armas nucleares estratégicas tras la expiración del tratado que los mantuvo bajo control durante más de dos décadas.

En lugar de prorrogar el Nuevo START (...), deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un nuevo tratado, mejorado y modernizado, que pueda durar mucho tiempo en el futuro", escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Trump respondía así a una propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, para que ambas partes se adhirieran durante un año a los límites establecidos por el acuerdo de 2010 sobre el despliegue de ojivas nucleares estratégicas y los misiles, aviones y submarinos que las transportan.

El Nuevo START fue el último de una serie de acuerdos nucleares entre Moscú y Washington que se remontan a más de medio siglo, a la Guerra Fría.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho antes que Rusia seguía dispuesta a entablar un diálogo con Estados Unidos si Washington respondía de forma constructiva a la propuesta de Putin.

Escuchen, si hay alguna respuesta constructiva, por supuesto que mantendremos un diálogo", dijo Peskov a los periodistas.

Además de establecer límites numéricos a las armas, incluía regímenes de inspección que, según los expertos, servían para crear un nivel de confianza entre los adversarios nucleares, lo que contribuía a hacer el mundo más seguro.

Si nada sustituye al tratado, los analistas de seguridad prevén un entorno más peligroso con un mayor riesgo de errores de cálculo. Obligados a basarse en las peores hipótesis sobre las intenciones del otro, Estados Unidos y Rusia verían un incentivo para aumentar sus arsenales, especialmente ahora que China les pisa los talones con su rápido desarrollo nuclear.

El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que China participe en el control de armas y ha cuestionado por qué Estados Unidos y Rusia deberían fabricar nuevas armas nucleares, dado que ya tienen suficientes para destruir el mundo muchas veces.

Reiterando esa posición el jueves, China dijo que la expiración del tratado era lamentable e instó a Estados Unidos a reanudar el diálogo con Rusia sobre la "estabilidad estratégica".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el miércoles que la disolución de décadas de logros en materia de control de armas "no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilicen armas nucleares es el más alto en décadas".

Instó a las partes a reanudar las negociaciones sin demora para acordar un marco sucesor que restablezca límites verificables.

Con información de Reuters.