ONU: riesgo por armas nucleares es muy alto; acuerdo nuclear vence hoy

WASHINGTON.– Hoy vence el tratado nuclear Nuevo Start entre Estados Unidos y Rusia, lo que marca el fin de los grandes acuerdos bilaterales de desarme nuclear.

Además, inicia la transición hacia un orden menos regulado con el ascenso de China y la revolución tecnológica como trasfondo.

En este sentido, se pronunció el secretario general de la ONU, António Guterres.

“Esta disolución de décadas de logros no podría tener lugar en peor momento, ya que el riesgo del uso de un arma nuclear es el más elevado en décadas”, dijo.

“Ésta es una oportunidad para reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución”, agregó.

Ante esto, ayer Rusia afirmó que “ya no está ligada” al tratado de desarme nuclear Nuevo START con Estados Unidos.

Asimismo, actualmente China es la tercera potencia nuclear, aunque muy por detrás de Rusia y Estados Unidos, y su trayectoria ascendente preocupa a la Casa Blanca.

Tan es así que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, dijo que cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir al país asiático.

Las alarmas se aceleraron ayer al punto de que el papa León XIV alertó del problema.

El líder católico hizo un llamado urgente a “a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.

“Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones”, dijo.