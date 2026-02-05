Estados Unidos y Rusia restablecen diálogo militar tras el fin del tratado Nuevo START

El Pentágono informó este jueves que Estados Unidos y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, horas después de la expiración del Nuevo START, el último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambas potencias. El acuerdo, firmado en 2010, limitaba a 1,550 ojivas estratégicas desplegadas por cada parte y permitía inspecciones in situ, aunque estas se suspendieron en 2023.

La expiración del tratado ocurrió a las 00:00 GMT del 5 de febrero, lo que dejó a Moscú y Washington sin obligaciones vinculantes respecto a la reducción y supervisión de sus arsenales.

Reacciones internacionales

El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señaló en un comunicado que “mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada”.

El anuncio se produjo tras lo que se calificó como “avances productivos y constructivos” en las conversaciones de paz sobre Ucrania celebradas en Abu Dabi, con la participación del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el momento como “grave para la paz y la seguridad internacional” y exhortó a ambas naciones a regresar a la mesa de negociaciones para acordar un marco sucesor.

El secretario general de la ONU, António Guterres @antonioguterres

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que “las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado”. Sin embargo, el asesor diplomático de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú actuará “con prudencia y responsabilidad” y que sigue abierto a encontrar vías de negociación para garantizar la estabilidad estratégica.

En Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, indicó que el presidente Trump se pronunciaría más adelante sobre el tema, reiterando que cualquier nuevo acuerdo de control de armas debe incluir a China, cuyo arsenal nuclear ha crecido rápidamente.

El portavoz diplomático chino, Lin Jian, afirmó que “las capacidades nucleares chinas son de una escala totalmente diferente de las de Estados Unidos y Rusia” y que, por ello, Pekín no participará en esta etapa en negociaciones de desarme nuclear. Actualmente, se estima que China posee 550 lanzadores estratégicos, frente a los 800 de Estados Unidos y Rusia.

Advertencias y llamados internacionales

El papa León XIV alertó sobre el riesgo de una “nueva carrera armamentística” e instó a las potencias a “hacer todo lo posible para evitarla”. Francia, como única potencia nuclear de la Unión Europea, llamó a Estados Unidos, Rusia y China a trabajar por un sistema internacional de control de armamentos.

La coalición global de ONG ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) pidió a rusos y estadounidenses comprometerse públicamente a respetar los límites del Nuevo START mientras se negocia un nuevo marco.

Papa León XIV durante audiencia Andreas SOLARO / AFP

Por su parte, el grupo de sobrevivientes japoneses de las bombas atómicas de 1945 expresó su temor de que el mundo se encamine hacia una guerra nuclear tras el fin del tratado.

El Nuevo START fue firmado en 2010 como sucesor de acuerdos previos de reducción de armas estratégicas. Representó una disminución de casi el 30% respecto al límite anterior establecido en 2002. Durante más de una década, el tratado fue considerado un pilar de la estabilidad nuclear global, pero su vigencia se debilitó con la suspensión de inspecciones en 2023 y la falta de consenso para su renovación en 2025.

En septiembre de ese año, el presidente ruso Vladimir Putin propuso prolongar por un año los términos del tratado, iniciativa que Donald Trump calificó como “una buena idea”, aunque Estados Unidos no dio seguimiento.

Con información de AFP.