Fármaco desarrollado para Covid-19 podría servir contra Nipah

Un fármaco desarrollado en China para el tratamiento del Covid-19 podría convertirse en una herramienta clave frente al virus Nipah, uno de los patógenos más letales conocidos y considerado por la comunidad científica como una potencial amenaza pandémica.

Así lo señala un estudio reciente liderado por el Instituto de Virología de Wuhan, que revela que el antiviral oral VV116 ha mostrado resultados prometedores en pruebas de laboratorio y en modelos animales frente a este virus, cuya tasa de mortalidad puede alcanzar hasta el 70 por ciento.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Emerging Microbes & Infections y surge en un contexto de renovada atención internacional tras la confirmación de nuevos casos de Nipah en India.

De acuerdo con el Ministerio de Salud indio, se han detectado dos contagios en el estado de Bengala Occidental, ambos correspondientes a enfermeras de un hospital privado cercano a Calcuta, mientras que cerca de 200 contactos estrechos han sido sometidos a pruebas de seguimiento epidemiológico.

Según el estudio, el VV116 —un fármaco originalmente autorizado en China para combatir el SARS-CoV-2— demostró una notable capacidad para inhibir la replicación del virus Nipah en experimentos de laboratorio. Los investigadores evaluaron su eficacia frente a las dos principales variantes del patógeno, identificadas originalmente en Malasia y Bangladesh, con resultados consistentes en ambos casos.

Los datos más relevantes proceden de ensayos realizados en hámsteres dorados, un modelo animal común para el estudio de infecciones virales graves. En escenarios de infección letal, la administración oral de VV116 elevó la tasa de supervivencia hasta el 66,7 por ciento, además de reducir de forma significativa la carga viral en órganos críticos como los pulmones, el bazo y el cerebro.

Los científicos subrayan que se trata de la primera evidencia que demuestra el potencial terapéutico de este antiviral frente al virus Nipah.

El virus Nipah fue identificado por primera vez en Malasia en 1998 y desde entonces ha provocado brotes esporádicos en países del sur y sudeste asiático, especialmente en India y Bangladesh.

Se trata de una zoonosis que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros, aunque también puede propagarse entre personas. En muchos casos, los contagios están asociados al contacto directo con animales infectados, como cerdos, o al consumo de alimentos contaminados con saliva u orina de murciélagos, como frutas o savia de palma datilera.

Desde el punto de vista clínico, la infección por Nipah puede ser asintomática, pero en otros casos provoca fiebre, dolor de cabeza, vómitos, mareos, somnolencia y alteraciones del estado de conciencia.

En su evolución más grave, puede derivar en neumonía atípica, insuficiencia respiratoria aguda, encefalitis, convulsiones y, en un alto porcentaje de casos, la muerte. Actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos antivirales específicos contra esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que, pese a la gravedad del virus, el riesgo de una propagación global sigue siendo bajo debido a sus vías de transmisión relativamente limitadas en comparación con otros patógenos respiratorios altamente contagiosos, como la influenza o el SARS-CoV-2. No obstante, la OMS ha insistido en la necesidad de reforzar la vigilancia, la concienciación comunitaria y las medidas de salud pública en las regiones donde el virus es endémico.

En China, la noticia ha generado especial atención mediática y preocupación pública, coincidiendo con la cercanía del Año Nuevo Lunar y el inicio del período de mayor movilidad interna y externa del país, conocido como chunyun.

En este contexto, la empresa biofarmacéutica Vigonvita Life Science, que colaboró en la investigación del VV116, ha señalado que los resultados preclínicos son alentadores y que, de ser necesario, podrían iniciarse ensayos clínicos para evaluar su uso como tratamiento o medida preventiva frente al Nipah.

Aunque los expertos advierten que aún se requieren más estudios antes de considerar su aplicación en humanos, el descubrimiento del potencial del VV116 representa un avance significativo en la búsqueda de una respuesta terapéutica frente a un virus que, hasta ahora, carece de opciones médicas eficaces y sigue figurando entre las principales amenazas emergentes para la salud global.