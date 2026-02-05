Hombre ataca a estudiantes en protesta pacífica contra ICE; video se vuelve viral

Un enfrentamiento violento registrado durante una manifestación estudiantil en Buda, Texas, derivó en el arresto de Chad Michael Watts, un hombre de 45 años señalado como el presunto agresor de varios adolescentes que participaban en una protesta pacífica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso generó indignación pública luego de que un video del momento se viralizara en redes sociales, mostrando la confrontación física entre el adulto y menores de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando estudiantes del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Hays realizaron un “walk out” para manifestar su rechazo a las políticas migratorias y a recientes operativos de ICE en el centro de Texas.

De acuerdo con autoridades locales, la protesta se desarrollaba sin incidentes hasta que Watts, quien se encontraba dentro de su vehículo, inició una discusión verbal con una estudiante. La confrontación escaló rápidamente y terminó en agresión física.

Las imágenes difundidas muestran cómo el hombre empuja a una adolescente hasta tirarla al suelo y posteriormente se abalanza contra otro estudiante varón, a quien también derriba con fuerza. Varios jóvenes intervinieron para defender a sus compañeros y lograron someter momentáneamente al agresor, mientras se escuchaban gritos de auxilio.

El video finaliza cuando el hombre regresa a su camioneta, se coloca una gorra roja con la leyenda “MAGA” y se retira del lugar.

Hombre a juicio por agresión

Inicialmente, no se realizaron arrestos, ya que los oficiales no presenciaron directamente el altercado. Sin embargo, tras la difusión masiva del video y la presión pública, el Departamento de Policía de Buda ejecutó una orden de arresto contra Watts poco después de las 4:00 de la tarde.

El hombre enfrenta dos cargos de agresión que causó lesiones corporales, clasificados como delito menor clase A bajo el Código Penal de Texas. Tanto la menor como el adulto reportaron lesiones leves y rechazaron atención médica.

El juez del condado de Hays, Rubén Becerra, condenó enérgicamente los hechos y subrayó que, independientemente de las diferencias políticas, un adulto tiene la obligación de ejercer moderación frente a menores.

La violencia o intimidación dirigida a estudiantes que ejercen sus derechos constitucionales no tiene cabida en nuestra comunidad”, señaló en un comunicado, confirmando además que solicitó la intervención del fiscal del distrito.

Casos similares han encendido alertas en Estados Unidos en los últimos años. En 2023, un hombre fue detenido en Florida tras empujar a estudiantes durante una protesta por control de armas, mientras que en California se documentó la agresión de un adulto contra jóvenes que se manifestaban por causas ambientales.

Estos incidentes han reavivado el debate sobre la seguridad en protestas estudiantiles y la responsabilidad legal de los adultos involucrados.

Las autoridades de Buda informaron que la investigación sigue abierta y no se descarta la presentación de cargos adicionales. Asimismo, exhortaron a testigos a compartir videos originales o información relevante y recordaron a padres y estudiantes la importancia de respetar las normas de convivencia durante manifestaciones públicas.