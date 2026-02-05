De las redes al horror: Influencer brasileña pierde la vida tras ataque de la ex de su novio

La joven creadora de contenido Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como Malu Costantine, fue asesinada tras un altercado a la salida de un bar. Con apenas 18 años, la influencer se encontraba en pleno ascenso en plataformas digitales, donde había reunido cerca de 30,000 seguidores en Instagram.

El hecho ocurrió después de que Maria Luiza asistiera junto a su novio, Gabryel Nascimento da Silva (27), a un evento previo al carnaval organizado por el Bloco do Papada. Al abandonar el local, la pareja se encontró con Kallyne Santos da Silva, expareja de Gabryel, y la discusión derivó en un enfrentamiento que terminó en tragedia.

La joven influencer Malu Costantine, de 18 años, perdió la vida tras ser atacada con un cuchillo por la expareja de su novio, luego de un evento previo al carnaval en Brasil. Especial

De acuerdo con el informe de la Policía Militar, los tres comenzaron a discutir en la vía pública. En medio de la confrontación, Kallyne sacó un cuchillo y apuñaló repetidamente a Maria Luiza. Gabryel intentó defenderla, pero también resultó herido en el muslo. El forcejeo se prolongó hasta que la joven logró tomar el arma y alcanzó a herir a la agresora en el abdomen.

Un testigo que presenció la escena trasladó a la pareja en su vehículo particular a un centro de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Maria Luiza murió mientras era atendida. Gabryel recibió tratamiento por la lesión en la pierna y fue dado de alta horas después.

Tras huir del lugar, Kallyne fue localizada en una sala de emergencias donde buscaba atención médica por la herida. Posteriormente fue trasladada a otro hospital y quedó bajo custodia sin derecho a fianza.

Reacciones del Bloco do Papada

El Bloco do Papada, organizador del evento al que asistió la pareja, emitió un comunicado el 1 de febrero lamentando la tragedia y expresando solidaridad con la familia de la joven.

Nos unimos al dolor de su familia y amigos en este momento de inmensa tristeza, deseando fuerza y consuelo a todos”

El colectivo subrayó que el ataque fue un hecho aislado ocurrido dos horas después del final oficial del evento, y reafirmó su compromiso con un carnaval de paz, respeto y responsabilidad.

La joven influencer Malu Costantine, de 18 años, perdió la vida tras ser atacada con un cuchillo por la expareja de su novio, luego de un evento previo al carnaval en Brasil. Especial

Impacto en redes sociales

Maria Luiza había construido una comunidad digital en torno a su estilo personal y vida cotidiana. Tras su muerte, su cuenta de Instagram fue configurada como privada, pero los mensajes de indignación y duelo se multiplicaron en redes sociales.

Miles de usuarios expresaron su tristeza por la pérdida de una joven con un futuro prometedor. La etiqueta con su nombre se convirtió en tendencia en Brasil, reflejando la magnitud del impacto emocional entre sus seguidores.

De acuerdo con datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, más de 1,400 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2025, lo que equivale a un promedio de cuatro asesinatos diarios.