Cepeda se desmarca de reclamos de Petro; espera resultados del escrutinio

BOGOTÁ.— El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, reconoció que no hay “evidencia” sobre supuestas irregularidades en la primera vuelta que han dado como ganador momentáneo al ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

“Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora (...) no hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, declaró durante una rueda de prensa sin preguntas.

De acuerdo con los resultados difundidos por la Registraduría de Colombia, De la Espriella disputará un balotaje el 21 de junio, tras haber cosechado 43.73% de los sufragios, frente al aspirante izquierdista que obtuvo 40.91% de los votos.

Cepeda, que en la víspera denunció un supuesto “desfase electoral”, defendió esta matización de sus declaraciones.

“Los antecedentes que se han presentado en otras elecciones y las dificultades que hemos tenido en este proceso electoral han motivado nuestra afirmación de que hasta que no se proceda un escrutinio, no nos pronunciaremos frente a los resultados”, manifestó.

Este cambio de Cepeda llega tras suscribir las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció que el censo “del software de los hermanos Bautista —dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso— tiene 800 mil personas adicionales” de las que debiera.

La Registraduría organiza los comicios en Colombia y hace un conteo rápido el mismo día de la jornada electoral, aunque los datos no son definitivos.

En paralelo se hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente declara y consolida los resultados.

Según la Registraduría, 99.88% de las mesas ya habían sido escrutadas ayer por la tarde y entregarán la información al CNE.

Aceptan debatir

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron debatir antes del balotaje.

“Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, lanzó en X Cepeda, que exigió “condiciones para efectuarlo”, sin precisar cuáles.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”, respondió el ultraderechista, en referencia a Petro. “Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir”, agregó.

Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante la campaña para la primera vuelta, para evitar, explicó, los agravios personales y la “cultura del espectáculo” en torno a la política.

De la Espriella asistió a algunos, pero se ausentó de los principales, bajo el argumento de que no iba sin la participación de Cepeda, entonces favorito en todas las encuestas.

Cepeda además acusó a De la Espriella de haberse “robado” la camiseta de la Selección Colombiana de futbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista.

De la Espriella y sus seguidores usan la prenda nacional con una modificación: un tigre estampado en referencia al apodo del abogado.

Tras la queja de Cepeda, la Federación Colombiana de Futbol pidió “mantener” a la entidad “al margen de los debates políticos o electorales”.