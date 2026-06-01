Presidente uruguayo envuelto en polémica por comprar un auto con gran descuento

El mandatario uruguayo Yamandú Orsi se disculpó este lunes en medio de la polémica desatada en el país tras conocerse que compró un automóvil con un descuento de unos 25 mil dólares días antes de asumir la presidencia.

La polémica se desató cuando un programa de la radio local Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi sobre la compra de una camioneta de alta gama.

La Presidencia presentó la boleta de compra por 54 mil dólares, unos 25 mil dólares menos que el precio que tenía el vehículo en el mercado en febrero de 2025, días antes de que asumiera la presidencia el 1 de marzo.

En un mensaje difundido por la Presidencia, Orsi admitió que "hay dudas sobre el cómo y el por qué" de la compra del vehículo marca Hyundai.

Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo", señaló el presidente izquierdista.

Orsi explicó que decidió la compra antes de asumir como presidente porque presentaba "las características apropiadas para el nuevo desafío" y porque consideró "razonable" el precio del vehículo.

Si algún organismo contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual del mercado, lo haré sin demora", puntualizó.

La Junta de Transparencia y Ética Pública estudiará el caso en los próximos días, a petición de opositores de centroderecha.

Uruguay es el país de América Latina percibido como menos corrupto, según Transparencia Internacional.

La polémica llega en momentos en que el presidente uruguayo enfrenta una caída en la aprobación de su gestión, según varias consultoras locales.