Trump critica a la OTAN por falta de apoyo contra Irán: “No estuvo cuando la necesitábamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció sus críticas contra la OTAN tras sostener una reunión privada con su secretario general, Mark Rutte, en la Casa Blanca, en un contexto de tensiones por la falta de apoyo de los aliados durante la guerra contra Irán.

El encuentro, realizado a puerta cerrada y sin declaraciones conjuntas, se desarrolló durante más de dos horas y media. Rutte ingresó y salió de manera discreta, mientras la atención se centraba en la postura de Washington respecto al futuro de la alianza.

Trump endurece críticas tras reunión

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN SI LOS NECESITAMOS DE NUEVO”

El mandatario publicó este mensaje en su red Truth Social poco después del encuentro, reiterando su inconformidad con el papel de los socios europeos durante la guerra en Medio Oriente.

“RECUERDEN GROENLANDIA, ESE GRAN Y MAL MANEJADO PEDAZO DE HIELO”.

La referencia a Groenlandia retoma una controversia previa, cuando Trump planteó la posibilidad de que Estados Unidos adquiriera la isla ártica, un tema que generó tensiones dentro de la alianza antes del inicio de la guerra con Irán.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt reforzó el mensaje presidencial al señalar que los aliados no respaldaron adecuadamente a Washington.

Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa”.

Las declaraciones alimentan las dudas sobre la permanencia de Estados Unidos en la organización, fundada en 1949 y considerada un pilar de la seguridad transatlántica.

Tensiones por guerra y gasto militar

Críticas por guerra y gasto militar

El malestar de Trump se centra en la negativa de varios miembros europeos a participar activamente en la guerra contra Irán y en operaciones estratégicas como la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el flujo global de petróleo.

En paralelo, la administración estadounidense evalúa posibles medidas contra los países que considera menos comprometidos. Reportes citados por medios estadounidenses indican que se analiza la imposición de sanciones o incluso la reubicación de tropas fuera de territorios aliados que no apoyaron la campaña militar.

Antes de su reunión con Trump, Rutte sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, centradas en la guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y el llamado “reparto de cargas” dentro de la alianza.

“Fue una discusión muy franca y abierta”.

Rutte describió así el encuentro con el mandatario estadounidense, aunque evitó responder directamente sobre la posibilidad de una retirada de Estados Unidos de la OTAN.

Trump ha insistido en que los países miembros deben incrementar su gasto en defensa y asumir un papel más activo en las operaciones militares. Aunque en 2025 los aliados acordaron aumentar sus presupuestos hasta 2035, el presidente estadounidense considera insuficientes estos compromisos.

Pese a sus críticas, el mandatario ha elogiado en varias ocasiones a Rutte, a quien califica como “un tipo formidable”, en contraste con su postura hacia otros líderes europeos.

El resultado del encuentro deja en evidencia una relación cada vez más tensa entre Washington y sus aliados, en un momento en que la guerra en Medio Oriente y otros conflictos globales ponen a prueba la cohesión de la OTAN.