Trump anuncia aranceles del 50% contra países que suministren armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que cualquier nación que proporcione armas militares a Irán enfrentará aranceles inmediatos del 50% sobre todos los productos exportados a territorio estadounidense. La advertencia se produjo pocas horas después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas, lo que añade un nuevo elemento de tensión a la frágil tregua.

La publicación de Trump en Truth Social no especificó qué marco legal utilizaría para imponer los aranceles. En febrero, la Corte Suprema anuló su intento de aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para establecer tarifas globales, al considerar que había excedido sus facultades.

Aunque la IEEPA de 1977 ha sido empleada durante décadas para sanciones financieras contra países como Irán, Rusia y Corea del Norte, el tribunal determinó que no puede usarse para imponer aranceles comerciales de manera generalizada.

China y Rusia en el foco de las acusaciones

Aunque Trump no mencionó directamente a ningún país, las miradas se dirigen hacia China y Rusia, que han apoyado a Irán en el desarrollo de su capacidad militar mediante el suministro de misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología estratégica. Pekín y Moscú han negado haber entregado armas recientemente, aunque las acusaciones contra Rusia persisten.

Reuters informó que Irán había considerado la compra de misiles de crucero supersónicos antibuque a China y que el fabricante chino de semiconductores SMIC habría enviado herramientas para la producción de chips al ejército iraní. Estos señalamientos refuerzan la tensión en torno a la cooperación militar entre Teherán y sus aliados.

Tensiones comerciales con China y Rusia

Trump mantiene vigentes aranceles contra productos chinos por prácticas comerciales desleales bajo la Sección 301, que se remontan a su primer mandato. Podría recurrir a este mecanismo para ampliar las tarifas, aunque requeriría un proceso de notificación pública antes de entrar en vigor.

Otra opción sería la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, pero su aplicación demandaría una investigación de varios meses y comentarios públicos.

Cualquier nuevo arancel contra China intensificaría las tensiones bilaterales en un momento en que Trump se prepara para viajar a Pekín y reunirse con Xi Jinping con el objetivo de consolidar una tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo.

En el caso de Rusia, las importaciones estadounidenses ya se han reducido drásticamente desde la invasión de Ucrania en 2022 y las sanciones financieras posteriores. Aunque Moscú sigue siendo señalado como proveedor de tecnología militar para Irán, el impacto de nuevas medidas sería limitado debido a la caída en el comercio bilateral.

Con información de Reuters.