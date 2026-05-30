Ataque con dron de Israel deja dos soldados libaneses heridos; tropas avanzan

La tensión continúa en el sur de Líbano luego de que un ataque israelí con dron impactara un vehículo militar cerca de la ciudad de Nabatiyeh, dejando gravemente heridos a dos soldados del ejército libanés, informaron autoridades de ese país.

Israel realizó nuevos bombardeos en el sur del Líbano. AFP

Además, se reportaron disparos de artillería en las inmediaciones de la histórica fortaleza de Beaufort, una situación que ha generado preocupación por los posibles daños al patrimonio cultural de la región. Un día antes, el ministro de Cultura de Líbano había advertido sobre el riesgo que representan las operaciones militares para sitios de valor histórico.

Hezbolá también lanzó cohetes

Vehículo impactado por un ataque de Israel en la ciudad de Jiyeh, en Líbano. Foto: AFP.

Del lado de Hezbolá, el grupo aseguró haber lanzado cohetes hacia el norte de Israel. El ejército israelí afirmó que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados y que uno más cayó en su territorio sin dejar personas lesionadas.

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos continúan. Funcionarios militares de Israel y Líbano sostuvieron reuniones en Washington, con la mediación de Estados Unidos, en busca de avanzar hacia un acuerdo de seguridad. Según autoridades estadounidenses, estos contactos servirán como base para nuevas negociaciones políticas programadas para los primeros días de junio.

En medio del conflicto, la situación humanitaria sigue siendo complicada para cientos de familias desplazadas. En la ciudad de Tiro, algunas personas han improvisado refugios en comercios, automóviles y tiendas de campaña. "Pusimos colchones en el suelo para dormir", relató Karam Amin, un comerciante que permanece en la zona junto con su familia.

Los habitantes describen una realidad muy distinta a la que conocían. "Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así", lamentó el comerciante.