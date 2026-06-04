Trump confirma que Todd Blanche será fiscal general permanente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designará de manera permanente a Todd Blanche como fiscal general, convirtiendo a su antiguo abogado personal en el máximo responsable del Departamento de Justicia.

“Es el fiscal general en funciones. Mañana lo nombraremos fiscal general permanente”, declaró Trump en un acto en la Casa Blanca, en un mensaje difundido por su asesor Dan Scavino en la red social X.

De abogado personal a jefe del DOJ

Blanche, de 51 años, asumió la conducción del departamento tras el despido de Pam Bondi en abril, en medio de tensiones por la publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y por la percepción de que Bondi no actuaba con firmeza frente a los adversarios políticos de la Casa Blanca.

Su gestión ha generado críticas dentro del propio Partido Republicano, especialmente por un plan, ya cancelado, que proponía un fondo de 1.800 millones de dólares para víctimas de la supuesta “utilización como arma” del gobierno.

La iniciativa provocó rechazo bipartidista y amenazó con frenar un paquete de 72.000 millones de dólares destinado a la campaña de Trump contra la inmigración.

Confirmación en el Senado

Para consolidar su nombramiento, Blanche necesitará el respaldo casi unánime de los republicanos en el Senado, donde el partido mantiene una mayoría ajustada de 53 a 47.

Trump ya había adelantado en una entrevista televisiva que Blanche sería su elección definitiva, reforzando la idea de que el exabogado personal del presidente se convertirá en una figura clave en la estrategia legal y política de su administración.

Con información de Reuters.