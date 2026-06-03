Kim Jong Un anuncia expansión nuclear y promete reforzar la capacidad militar de Corea del Norte

Corea del Norte anunció una nueva expansión de su programa nuclear después de que el líder Kim Jong Un visitara una planta de producción de material atómico para uso militar y ordenara incrementar de manera "exponencial" el arsenal del país. La decisión se produce en medio de las persistentes tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur, así como del estancamiento de las negociaciones internacionales sobre desnuclearización.

La agencia estatal KCNA informó que Kim supervisó las operaciones de una instalación recientemente puesta en marcha y recibió informes sobre nuevas tecnologías destinadas a acelerar la producción de material nuclear apto para la fabricación de armas.

Kim Jong Un ordena acelerar expansión nuclear

Durante la visita, el dirigente norcoreano aseguró que la capacidad de producción de material nuclear de grado militar se ha más que duplicado durante los últimos cinco años y sostuvo que el país debe continuar fortaleciendo su capacidad de disuasión ante lo que considera amenazas externas crecientes.

Un ambicioso plan futuro diseñado para reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial” fue confirmado durante la inspección, según reportó KCNA al citar declaraciones de Kim Jong Un.

El líder norcoreano afirmó además que su gobierno ha adoptado “decisiones responsables y significativas” para ejecutar un amplio programa de fortalecimiento nuclear, que incluye nuevas etapas de producción y medidas de seguridad para ampliar tanto la cantidad como la calidad de su arsenal.

La visita estuvo acompañada de una reunión de alto nivel sobre estrategia nuclear, en la que se discutieron los objetivos de largo plazo para el desarrollo de capacidades militares atómicas. Según la información oficial, Kim insistió en que el programa nuclear seguirá siendo una prioridad nacional frente a la confrontación que mantiene con lo que denomina fuerzas hostiles.

La comunidad internacional ha seguido de cerca estos avances debido a que Corea del Norte continúa sometida a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a causa de sus programas nucleares y de misiles balísticos.

Programa atómico norcoreano en la mira

El desarrollo nuclear de Corea del Norte se remonta a varias décadas, pero tomó mayor relevancia después de que Pyongyang abandonara el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1993. Desde entonces, el país ha realizado seis pruebas nucleares subterráneas y ha acelerado el desarrollo de misiles capaces de transportar ojivas atómicas.

Corea del Norte considera que su arsenal nuclear es un resguardo contra un ataque de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses”, señaló KCNA al explicar la postura oficial del gobierno.

Diversos organismos internacionales y centros de análisis estiman que Corea del Norte posee actualmente varias decenas de ojivas nucleares, aunque el número exacto permanece desconocido debido al hermetismo del régimen. Expertos también consideran que el país ha avanzado significativamente en la miniaturización de armas nucleares y en el alcance de sus misiles balísticos intercontinentales.

El gobierno de Kim Jong Un ha rechazado reiteradamente los llamados de Washington para abandonar su programa nuclear y sostiene que el desarrollo de estas armas es irreversible. Las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos permanecen congeladas desde el fracaso de las conversaciones celebradas durante el primer mandato de Donald Trump.

La nueva expansión anunciada por Pyongyang refleja la determinación del régimen de continuar fortaleciendo su capacidad militar estratégica, una decisión que podría incrementar la preocupación internacional sobre la estabilidad y seguridad en la península coreana.