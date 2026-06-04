Arrestan a mujer que fingió tener 11 años para ser adoptada; mintió durante más de un año

La policía brasileña arrestó en Joinville, estado de Santa Catarina, a Amanda María Souza de Oliveira, de 37 años, quien durante aproximadamente 14 meses vivió con una familia haciéndose pasar por una niña de 11 años. La mujer utilizaba el nombre falso de “Gabriele” y logró convencer a una pareja de que era una menor en situación de extrema vulnerabilidad.

Amanda se acercó a una iglesia evangélica en busca de ayuda y dijo tener 18 años y estar buscando trabajo, pero con el paso de los meses aseguró tener apenas 11 años, haber sufrido abusos durante su infancia y encontrarse sola. Con esta historia consiguió conmover a la comunidad religiosa y ser acogida por una familia que creyó en su versión.

Según las autoridades, Souza utilizaba chupetes, mamilas y juguetes, además de modificar su tono de voz para parecer más joven. Fingía episodios de llanto para reforzar la imagen de una niña vulnerable y evitar sospechas. También convenció a sus tutores de que no podía asistir a la escuela porque su supuesto padre abusivo podría encontrarla.

Amanda Souza, de 37 años, fue detenida en Joinville tras fingir ser una niña de 11 años y convivir más de un año con una familia bajo identidad falsa. Especial

La familia la recibió como si realmente fuera una niña, le acondicionó una habitación infantil, celebró su supuesto duodécimo cumpleaños y avanzaba en el proceso legal para adoptarla formalmente. El engaño se descubrió gracias a la denuncia de un familiar de la impostora, que alertó a las autoridades sobre su verdadera identidad.

Detenida ya había fingido ser menor en otras ocasiones

Tras el arresto, los investigadores constataron que este no era un caso aislado. Amanda Souza ya registraba antecedentes por hechos similares en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Goiás. Según la policía, hacerse pasar por niña era un modo de vida para la mujer, quien repetía el patrón de engaño en diferentes lugares del país.

Ahora enfrenta cargos por fraude y robo de identidad, delitos que podrían llevarla a pasar varios años en prisión.