Israel mantiene ataques en Líbano pese a acuerdo de tregua

Israel atacó este jueves el sur de Líbano y dijo que se reserva el derecho de bombardear Beirut, horas después de que en Washington se anunciara un acuerdo para un alto el fuego condicionado a un "cese total" de los disparos de Hezbolá.

La situación en este frente está condicionando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que reclama el cese de hostilidades en Líbano como condición para un acuerdo que ponga fin a la guerra regional estallada en febrero.

Por el momento, la formación chiita proiraní Hezbolá no reaccionó al acuerdo anunciado al término de las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el jueves que el acuerdo de tregua otorga a su ejército la "libertad" de atacar Beirut si Hezbolá agrede a comunidades en Israel y reiteró que las operaciones en el sur libanés continuarán.

Fuerza de la ONU reporta la muerte de un casco azul en Líbano

Precisamente en esa zona, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) anunció el jueves por la mañana que un casco azul murió y dos resultaron heridos tras un bombardeo que alcanzó su base el miércoles por la noche.

Esta "declaración de principios", dijo Katz en referencia al pacto, prevé que las fuerzas israelíes en el sur de Líbano continúen "sus operaciones de fuego y terrestres, (...) desmantelando la infraestructura terrorista en el terreno".

También contempla el mantenimiento de la "zona de seguridad" fronteriza "sin regreso de la población" libanesa que ha sido evacuada del sur del país, agregó el ministro.

El ejército israelí renovó el jueves su orden de evacuar toda la zona situada al sur del río Zahrani, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera, ya que las tropas "siguen atacando" en ese sector infraestructuras de Hezbolá.

La agencia estatal de noticias libanesa NNA reportó ataques israelíes con drones en varias localidades del sur del país. Una pareja y su hija resultaron heridos en un bombardeo contra su vehículo, añadió.

Unas horas antes, el ejército israelí había informado de que una "infiltración de un aparato hostil" había activado una alerta aérea en una localidad del norte de Israel, cerca de la frontera.

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) anunció el jueves por la mañana que un casco azul murió y dos resultaron heridos tras un bombardeo que alcanzó su base en el sur del país el miércoles por la noche.

+Grave error, el acuerdo: ministro israelí de Seguridad Nacional de Israel

El acuerdo de tregua quedó supeditado al "cese total" de los disparos de Hezbolá y a "la evacuación" de todos los miembros del movimiento del sector al sur del río Litani, a unos 30 km de la frontera con Israel.

Según Katz, el pacto prevé la creación de una "zona desmilitarizada".

Sin embargo, hay varios puntos poco claros, como la referencia a la creación de "zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas ejercerán un control exclusivo".

Israel y Líbano ya habían acordado un alto el fuego el 17 de abril, pero ese compromiso nunca llegó a traducirse en una verdadera calma sobre el terreno.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, criticó el jueves el acuerdo de Washington y lo calificó como un "grave error".

Mahmud Qomati, un alto responsable de Hezbolá, había afirmado el martes que su grupo, que rechaza las negociaciones en Washington, "no aceptaría un alto el fuego parcial" con Israel.

Hezbolá reivindicó durante la noche varios ataques contra tropas israelíes en territorio libanés.

El movimiento chiita arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Irán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya un alto el fuego en Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió el miércoles que cualquier ataque contra la capital libanesa desencadenaría "una reanudación a gran escala de la guerra" en la región.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.500 muertos y han desplazado a más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, inicio de las hostilidades, según sus autoridades.

Del lado israelí, 26 soldados y un contratista civil han perdido la vida en territorio libanés.

Con información de AFP.

*mcam