Google planea liberar 32 millones de mosquitos en Estados Unidos

La división de ciencias biológicas de Alphabet, Verily, ha solicitado autorización para poner en marcha un programa experimental que contempla la liberación de 32 millones de mosquitos macho infectados con la bacteria Wolbachia en Florida y California durante los próximos dos años.

La iniciativa busca reducir la población del Aedes aegypti, un mosquito invasor que se ha convertido en una amenaza para la salud pública por su capacidad de transmitir enfermedades como el Zika, el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya.

El Aedes aegypti ha demostrado una gran resistencia a los pesticidas y a los métodos tradicionales de control, lo que ha obligado a los científicos a explorar alternativas más sofisticadas.

La propuesta de Verily se apoya en algoritmos avanzados, inteligencia artificial y sistemas de datos para diseñar una estrategia biológica que pueda disminuir de manera significativa la presencia de este vector en zonas urbanas y rurales.

Funcionamiento de la estrategia

El programa, denominado Debug, se basa en la liberación exclusiva de mosquitos machos, que no pican porque se alimentan de azúcares presentes en flores y plantas. Estos ejemplares son criados en laboratorio y posteriormente infectados con Wolbachia, una bacteria natural que genera una incompatibilidad biológica al momento de la reproducción.

Cuando los machos infectados se aparean con hembras silvestres, los huevos no logran desarrollarse, lo que reduce progresivamente la población de mosquitos transmisores de enfermedades.

La división Verily de Alphabet solicitó autorización para liberar 32 millones de mosquitos macho infectados con Wolbachia en Estados Unidos. REUTERS

La idea es repetir este proceso durante varias generaciones para lograr un descenso drástico en la población silvestre. Según Verily, el impacto podría ser notable en áreas donde el Aedes aegypti se ha convertido en un problema de salud pública persistente.

Resultados en otras zonas del mundo

La estrategia no es completamente nueva. En Singapur, la Agencia Nacional del Medio Ambiente reportó una reducción del 80-90% en la población de Aedes aegypti y una caída superior al 70% en los casos de dengue tras implementar un programa similar. Estos resultados han servido como referencia para justificar la viabilidad del proyecto en Estados Unidos.

En los Cayos de Florida, ya se han realizado pruebas piloto con mosquitos infectados, y este sería el segundo año en que se aplicaría la tecnología en esa región. En el condado de Miami-Dade, un programa similar en 2018 fue considerado exitoso, aunque se destacó su elevado costo.

Científicos advierten riesgos

La propuesta de liberar millones de mosquitos modificados ha generado un intenso debate entre especialistas. Alterar la evolución natural de una especie de manera tan masiva implica una responsabilidad ecológica considerable, ya que podría modificar el equilibrio de los ecosistemas locales.

Algunos científicos consideran que la intervención es necesaria para frenar la propagación de enfermedades, mientras que otros advierten que los efectos a largo plazo son inciertos y podrían generar consecuencias imprevistas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está evaluando la solicitud de Verily y ha abierto un periodo de comentarios públicos para recoger opiniones de ciudadanos y expertos. La decisión final determinará si el proyecto puede avanzar hacia una implementación a gran escala.