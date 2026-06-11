Trump cancela ataques contra Irán tras avance en negociaciones

El presidente de Estados Unidos anunció este jueves la cancelación de los ataques y bombardeos previstos contra Irán, luego de que las conversaciones con la República Islámica fueran elevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y recibieran su aprobación.

Según explicó, los términos y puntos finales de las negociaciones han sido aceptados tanto en principio como en detalle por todas las partes involucradas, entre ellas Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y han recibido su aprobación, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche. (…) El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta negociación quede formalizada. La fecha y el lugar de la firma serán anunciados en breve”

Bloqueo naval se mantiene

Aunque los ataques fueron suspendidos, Trump precisó que el bloqueo naval contra los puertos iraníes seguirá vigente hasta que el acuerdo sea formalizado. La fecha y el lugar de la firma del pacto serán anunciados próximamente.