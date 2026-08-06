ICE arresta a Profesor del Año en Maryland y… lo podría deportar

El arresto del profesor Berhanu Kibret, integrante de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland (UMD) y reconocido recientemente como Profesor del Año, ha generado preocupación dentro de la comunidad académica estadounidense luego de que fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al regresar de una conferencia profesional. Mientras la universidad confía en que el caso se resolverá por contar con autorización de trabajo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostiene que el académico permanecía de manera irregular en el país.

De acuerdo con información difundida por CBS News y confirmada por la Universidad de Maryland y el DHS, Kibret fue arrestado el 21 de julio en el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, cuando regresaba de una reunión de la Asociación Estadounidense de Facultades de Farmacia.

En un comunicado, la Universidad de Maryland explicó que el profesor había viajado para participar en una conferencia relacionada con su trabajo y destacó que durante ese encuentro fue distinguido por su labor docente.

Regresaba de una reunión de la Asociación Estadounidense de Facultades de Farmacia, donde recibió el premio al Profesor del Año".

La institución manifestó su confianza en que el caso pueda resolverse favorablemente debido a la situación laboral del investigador.

El Dr. Kibret cuenta con una autorización de trabajo válida, por lo que esperamos que cualquier problema relacionado con su estatus se resuelva rápidamente y que se le permita continuar su trabajo en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland", señaló la universidad.

DHS afirma que el profesor permanecía ilegalmente

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta sobre el caso al confirmar a CBS News Baltimore que Kibret se encuentra bajo custodia migratoria por presuntamente permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Según el DHS:

El 21 de julio de 2026, el ICE arrestó a Berhanu Geresu Kibret, un inmigrante indocumentado originario de Etiopía. Geresu Kibret ingresó al país el 21 de junio de 2021 con una visa que vencía el 31 de mayo de 2024. En contra de las leyes de nuestro país, permaneció en el país más allá del plazo permitido por su visa y no abandonó el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su proceso migratorio".

La dependencia también reiteró su postura respecto a la política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense.

"Estar detenido es una elección", añadió el DHS. "Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a que tomen el control de su salida con la aplicación CBP Home. Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados 2600 dólares y un vuelo gratuito para que se deporten por su cuenta".

El profesor Berhanu Kibret. Facebook

Comunidad universitaria expresa preocupación

La Universidad de Maryland calificó la detención del profesor como un hecho que ha causado inquietud entre estudiantes, investigadores y personal académico.

El Dr. Kibret es un miembro muy valioso de la comunidad de la Universidad de Maryland, Baltimore. Es un profesor eficaz y querido, y un colega muy respetado. Su detención ha generado no solo una gran solidaridad con su situación, sino también una mayor preocupación en el campus".

La institución recordó que Kibret se incorporó a la facultad en 2023, después de desempeñarse como investigador postdoctoral en la Universidad William Paterson.

Asimismo, destacó la importancia de sus aportaciones científicas.

Su investigación se ha centrado en las causas y el tratamiento de la adicción, específicamente en el campo de los receptores cannabinoides y los efectos conductuales de las drogas de abuso".

El caso se suma a otra detención de una investigadora

La detención del profesor ocurre pocos días después del arresto de Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, quien fue detenida el 28 de julio por agentes federales de inmigración mientras abordaba un vuelo nacional en el aeropuerto internacional Baltimore-Washington Thurgood Marshall.

De acuerdo con CBS News Baltimore, Ameaka, originaria de Camerún, fue liberada posteriormente de un centro de detención en Texas y regresó a Maryland, según confirmó su abogado, Benjamin Osorio.

El caso de Berhanu Kibret también ha reavivado el debate sobre el incremento de revisiones migratorias en aeropuertos estadounidenses.

Kelly Rojas, representante del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, aseguró a CBS News que existe un patrón creciente de arrestos de personas migrantes durante vuelos nacionales.

Creemos que se debe a que el ICE busca establecer cuotas de detención en función de los requisitos para obtener alivio migratorio, las solicitudes de alivio y también porque muchas de esas personas ya están dentro del sistema", dijo Rojas. "[Ellos] son blancos fáciles para el ICE".

Fuentes del ICE indicaron que la administración estadounidense ha fortalecido la colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE, permitiendo compartir información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses como parte de las estrategias de vigilancia migratoria.

Con Berhanu Kibret aún bajo custodia y a la espera de su proceso migratorio, el caso ha colocado nuevamente en el centro del debate las políticas de control migratorio en los aeropuertos de Estados Unidos y el impacto que estas medidas pueden tener sobre investigadores, profesores y otros profesionales vinculados a instituciones académicas.