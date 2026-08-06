Cuba podría convertirse en un “Gaza silenciosa”, advierten expertos de la ONU

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU instó este jueves a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”, como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Washington mantiene un embargo sobre la isla desde 1962 y, en enero pasado, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo petrolero que, según los especialistas, ha agravado la crisis económica, generando escasez y frecuentes apagones en todo el país. La falta de energía afecta al transporte, al riego y a los servicios básicos, golpeando de manera desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores y otros grupos vulnerables.

Los expertos advirtieron que las medidas coercitivas están provocando una crisis que amenaza los derechos fundamentales a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo. Para millones de cubanos, conseguir agua y alimentos, desplazarse o incluso dormir se ha convertido en un desafío cotidiano.

Agencias de la ONU presentes en la isla han alertado sobre el riesgo creciente de inseguridad alimentaria, así como sobre la escasez de medicamentos y bienes esenciales.

“Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana”, señalaron los expertos.

Llamado a la comunidad internacional

Los relatores pidieron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU abordar de manera urgente estas amenazas como un asunto de paz y seguridad internacionales. También exigieron al gobierno de Estados Unidos poner fin a las medidas hostiles contra Cuba y revocar aquellas que consideran contrarias al derecho internacional.

El comunicado fue firmado por varios relatores especiales de la ONU en temas de desarrollo, derecho a la alimentación e impacto de medidas coercitivas unilaterales. Cabe destacar que estos expertos son independientes y sus declaraciones no representan necesariamente la posición oficial de Naciones Unidas.

Con información de AFP.