Trump niega escasez de municiones en EU y amenaza con cárcel a filtradores

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y advirtió que habrá penas de cárcel para quienes sugieran lo contrario, en un momento marcado por la creciente frustración derivada de la guerra con Irán.

El mandatario republicano utilizó su plataforma Truth Social para rechazar los reportes de algunos medios sobre una posible disminución de las reservas de armas, al asegurar que el país dispone de “cantidades masivas de ‘municiones’, especialmente de ciertos tipos”, aunque no ofreció mayores detalles sobre los inventarios.

Trump señaló que, además, se están fabricando grandes cantidades de municiones y enviando a Estados Unidos conforme son necesarias. También afirmó que las empresas de defensa están construyendo “el mayor número de plantas y fábricas de la historia” del país.

AFP

Reportes sobre falta de armas generan tensión en Washington

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, Trump exigió respuestas sobre la escasez de municiones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes.

Según el diario estadunidense, el presidente le comentó a Hegseth que consideraba que el problema de las municiones “se había solucionado”. La versión fue difundida con base en declaraciones de dos fuentes anónimas familiarizadas con la conversación.

El mandatario volvió a arremeter contra las publicaciones de medios de comunicación y aseguró este jueves que “se está dando caza a los filtradores” de esas declaraciones, a las que calificó como “traicioneras”. Además, afirmó que “se solicitarán penas de cárcel de larga duración”.

Reportan problemas con misiles e interceptores

La cadena CNN también informó que la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores de defensa aérea habría afectado la estrategia de Trump en el conflicto con Irán.

Según esa información, el ejército estadounidense habría “agotado casi el 80%” de sus existencias de interceptores THAAD, utilizados para defensa aérea.

De acuerdo con The Washington Post, esta situación habría llevado a Trump a cancelar nuevos ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó las versiones sobre el intercambio entre Trump y Hegseth y calificó la cobertura como “¡NOTICIAS FALSAS!”.

El Pentágono niega conflicto por reservas militares

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que los reportes sobre un enfrentamiento entre Trump y Hegseth, así como las versiones sobre una supuesta escasez de armas, eran “ficticios”.

En tanto, la cancillería de Irán negó que existan negociaciones en curso con Washington, pese a que Trump afirmó previamente que Teherán estaba muy interesado en alcanzar un acuerdo.

Con información de AFP.

*mcam