Trump asegura que frenar “el imperio del mal” de Irán es prioridad sobre el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó este jueves que impedir que Irán obtenga armas nucleares es más importante que controlar los precios del petróleo. En su mensaje publicado en Truth Social, señaló:

“Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero.

Pero, de mucho mayor interés e importancia para mí, como presidente, es impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya el Medio Oriente y, de hecho, el mundo.

¡Nunca dejaré que eso pase!”

Las palabras de Trump se enmarcan en el conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos contra Irán que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei y parte de la cúpula gubernamental.

El presidente ha variado en sus declaraciones sobre la operación: a principios de semana la describió como una “corta excursión”, pero posteriormente aseguró ante sus seguidores que su obligación es “acabar el trabajo” iniciado.

Nerviosismo internacional

El conflicto ha generado gran preocupación mundial debido a que por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % del petróleo global. En este escenario, Irán ha atacado varios buques cisterna y, según Trump, podría haber comenzado a minar la zona. El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron al menos 28 buques minadores de la Armada iraní durante las operaciones.

La tensión en torno al estrecho y los ataques contra la infraestructura energética han intensificado la crisis en el mercado petrolero, con precios al alza y un panorama de incertidumbre global.