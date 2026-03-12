La NASA anuncia que Artemis 2 está lista para volar alrededor de la Luna

La NASA informó este jueves que se encuentra lista para lanzar la misión Artemis 2 a partir del 1 de abril, lo que marcará el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. La misión ha sido pospuesta en varias ocasiones por problemas técnicos, pero ahora el cohete, la tripulación y los equipos de ingeniería están preparados, aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial.

“Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril”, dijo Glaze en conferencia de prensa, aunque advirtió que aún queda trabajo por completar antes del despegue.

Artemis 2 será la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el programa Apolo en 1972, con tres astronautas estadounidenses y uno canadiense. REUTERS

Una misión histórica

Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa Apolo en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar. La tripulación estará compuesta por tres astronautas estadounidenses y un canadiense.

Durante este vuelo de prueba, los astronautas orbitarán el satélite natural de la Tierra sin alunizar, probando sistemas y equipos como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que tiene como objetivo el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar y el establecimiento de una presencia duradera.

El lanzamiento de Artemis 2 se enmarca en la creciente competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias que buscan enviar humanos a la Luna y establecer bases permanentes en los próximos años.

Con información de Reuters.