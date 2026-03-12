Operación Furia Épica: Estados Unidos destruye 6 mil objetivos iraníes en trece días

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que, en los primeros 13 días de ofensiva contra Irán, las fuerzas estadounidenses han atacado cerca de 6.000 objetivos. Entre ellos se incluyen más de 60 embarcaciones, de las cuales al menos 30 eran barcos especializados en el despliegue de minas en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Los ataques también han alcanzado centros de comando y control, sitios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicaciones militares y fábricas de drones y armas.

Impedir el minado del estrecho

El CENTCOM subrayó que la prioridad operativa ha sido neutralizar los barcos minadores, luego de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, llamara a mantener cerrado el estrecho y atacar bases estadounidenses en la región. “Las fuerzas del CENTCOM están bombardeando blancos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen, priorizando ubicaciones que representen una amenaza inminente”, señaló el reporte.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha generado repercusiones globales en los mercados energéticos. Países como Noruega han prohibido temporalmente el paso de sus barcos por la zona, mientras que el riesgo de minas y misiles antibuque mantiene en alerta a la navegación comercial y militar.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó el ataque contra el buque Express Rome, propiedad de Israel y con bandera de Liberia, además de impactos en tres embarcaciones cerca del estrecho. También se reportó un ataque contra un buque de bandera tailandesa.

Declaraciones de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “prácticamente toda la Armada iraní ha desaparecido” desde el inicio de la ofensiva y aseguró que Estados Unidos desmanteló “casi todos sus barcos minadores en una noche”. Instó a las compañías petroleras a seguir utilizando la ruta marítima pese a los riesgos, destacando la capacidad militar de su país para mantenerla abierta.

Balance de víctimas

Según datos de la Media Luna Roja, la operación ha dejado más de 1.300 muertos en Irán. En el Líbano, el conflicto paralelo con Israel ha causado al menos 687 fallecidos. Por parte estadounidense, se reportan siete soldados muertos en ataques iraníes y un miembro de la Guardia Nacional fallecido por una emergencia médica en Kuwait.

Con información de AFP.