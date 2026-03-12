¡Se vale llorar! Mariachi canta Amor Eterno a perrita Cattaleya antes de decir adiós | VIDEO

Despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional, por esa razón, una familia a forma de homenaje tomó una decisión que se volvió viral en redes sociales y llenó de nostalgia el mundo del internet.

Así es, a una hermosa Golden Retriever sus más allegados le llevaron serenata con mariachi, quienes entonaron la canción Amor Eterno del cantautor mexicano Juan Gabriel, como una forma de acompañarla antes del final de su vida.

El tierno momento quedó grabado en video y publicado a través de la cuenta de Tiktok felioks23, quien presumiblemente era su dueño, el cual comentó que extrañan mucho a Cattaleya, nombre de la perrita.

Cabe mencionar que el adiós del animal se dio debido a que fue sometida a eutanasia por diversas complicaciones de slaud en su natal Bogotá, Colombia

Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho Cattaleya”, escribió el usuario en redes sociales.

A este mensaje se sumó uno muy especial bajo el nombre Mariachi Loco Zipaquirá, quien aseguró ser integrante del grupo de músicos que protagonizaron el momento y dijo sentirse honrado de acompañar con su voz a la perrita en sus últimos momentos antes de partir, además de recalcar su pésame a la familia.

Para mí fue un privilegio poder estar ahí y brindar, aunque fuera por unos minutos, un poco de calma, amor y compañía en medio de un momento tan doloroso. De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron”, refirió.

Acto seguido el dueño le agradeció al mariachi por haber acompañado a su perrita en un momento tan difícil, destacando su enorme corazón y empatía así como su talento en un momento tan complejo como el que vivieron en.

Estamos muy agradecidos por la serenata y por la sensibilidad con la que cantaron. Fue un detalle muy especial que siempre vamos a recordar. Tienen un talento increíble y cantan hermoso, pero sobre todo tienen un gran corazón para acompañar momentos tan importantes. Gracias por ayudarnos a despedirla con tanto amor”, agregó.

Sin dar mayores detalles, la familia aseguró que lo sucedido más que una simple canción a su perrita, fue un tributo al amor que Cattaleya le dio a ellos y que en general los animales brindan a los seres humanos.

