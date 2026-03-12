Reportan tiroteo en sinagoga en Michigan, Estados Unidos

Autoridades confirmaron que un vehículo se estrelló deliberadamente contra la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield, Michigan, lo que desató una situación de tirador activo. Tras el impacto, se produjeron disparos y el automóvil se incendió, generando humo visible desde el edificio.

El Temple Israel, ubicado en Walnut Lake Road, es considerado la sinagoga reformista más grande de Estados Unidos, según su sitio web.

La policía de West Bloomfield, la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland y la Policía Estatal de Michigan se encuentran en la escena atendiendo la emergencia. Las autoridades han descrito el incidente como intencional, y confirmaron que la situación con el tirador continúa activa.

Intervención del FBI

El director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, informó en su cuenta de X que agentes federales se encuentran en el lugar trabajando junto a las fuerzas locales:

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan.”