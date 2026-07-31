Trump asegura que EU terminará como Ceuta si los demócratas ganan las próximas elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “terrible” la situación en Ceuta y advirtió que su país podría enfrentar un escenario similar si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró en entrevista con Fox News

La crisis en el enclave español se intensificó el jueves, cuando el Ministerio del Interior de España informó que unas 50.000 personas habían cruzado la frontera desde Marruecos, aunque cerca de 25.000 ya habían regresado voluntariamente.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra a 60.000 personas y confirmó 34 fallecidos, mientras que las autoridades españolas habían reportado previamente 19 cadáveres hallados en el mar.

Las fuerzas marroquíes intentaron contener la oleada con porras y gas lacrimógeno en los accesos al Tarajal, mientras que la policía española desplegó vehículos militares en varios tramos de la frontera.

Líderes de distintos Estados miembros de la Unión Europea pidieron a España garantizar el control de la situación, mientras partidos de derecha atribuyeron el episodio a las políticas migratorias del Gobierno español, incluida la amnistía concedida este año a cientos de miles de migrantes en situación irregular.

Francia anunció refuerzos en su frontera con España e Italia amenazó con suspender a España del régimen de fronteras abiertas de la UE.

Cientos de personas fueron vistas regresando a Marruecos por los puestos fronterizos y a través de agujeros en la valla. Algunos migrantes relataron que no habían encontrado comida ni refugio en Ceuta.