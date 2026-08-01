Trump asegura que aliados en Medio Oriente acordaron las bases para negociar el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus aliados en Medio Oriente acordaron los parámetros de un posible arreglo para poner fin a la guerra con Irán y aseguró que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques militares mientras avanzan las negociaciones.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario explicó que el acuerdo en construcción contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y medidas para eliminar la amenaza nuclear iraní.

El acuerdo en gestación incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán", afirmó Trump.

El presidente estadunidense señaló que decidió cancelar una ofensiva prevista con la condición de que las conversaciones avancen con rapidez.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario agregó que Israel aceptó sumarse al compromiso con Estados Unidos para intentar concretar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Fiel a su estilo, Trump aprovecho para amenazar a Irán:

"Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República islámica de Irán, con niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Horas antes, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, expresó a Trump su preocupación por una posible escalada militar estadounidense contra Irán, de acuerdo con una persona familiarizada con la conversación entre ambos líderes.

La llamada, reportada inicialmente por Axios, ocurrió mientras Trump evaluaba la posibilidad de autorizar nuevos ataques contra objetivos iraníes.

Según la fuente, las autoridades sauditas temen que una ofensiva estadounidense contra infraestructura energética u otros objetivos en Irán provoque represalias de Teherán contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita y de otros países del Golfo Pérsico, lo que podría agravar aún más la crisis regional.

CBS News informó que Estados Unidos e Israel planeaban ataques conjuntos, posiblemente durante el fin de semana, con refinerías de petróleo y plantas de energía entre sus posibles objetivos.

Tras más de cinco meses de conflicto, que empezó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, aparentemente no se vislumbra un final de la guerra, con la reanudación de ataques recíprocos en la última semana.