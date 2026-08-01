Tiroteo en restaurante de Idaho deja varios muertos

Varias personas murieron y al menos otras dos resultaron heridas este sábado durante un tiroteo registrado en una de las zonas comerciales más concurridas de Twin Falls, Idaho, informaron autoridades locales. El atacante también murió y las órdenes de permanecer bajo resguardo fueron levantadas una vez que concluyó la emergencia.

El portavoz de la ciudad, Josh Palmer, confirmó que el tiroteo comenzó dentro de un restaurante In-N-Out, ubicado en un área con hoteles, tiendas y comercios frecuentados tanto por residentes como por turistas.

Aunque en un primer momento medios estadounidenses reportaron al menos tres fallecidos, las autoridades locales aún no han precisado el número total de víctimas ni la identidad de las personas que murieron o resultaron heridas.

Durante las primeras horas del operativo, el Departamento de Policía de Twin Falls pidió a la población mantenerse alejada de la zona mientras agentes, bomberos y paramédicos atendían la emergencia.

Estamos pidiendo a todos los residentes y visitantes que eviten el área para que los agentes y los socorristas puedan trabajar de manera segura", dijo el departamento en un comunicado difundido en redes sociales.

"Se darán a conocer detalles adicionales cuando estén disponibles", añadió la corporación.

El incidente ocurrió en el norte de Twin Falls, una ciudad situada a unos 209 kilómetros al sureste de Boise y considerada un importante centro regional del sur de Idaho. Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades cerraron varias vialidades, incluido el Puente Perrine, principal cruce sobre el Cañón del Río Snake.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Twin Falls, la Policía Estatal de Idaho, así como equipos de bomberos y servicios médicos de emergencia.

Horas después, el portavoz de la ciudad informó que el atacante había fallecido, lo que permitió levantar las restricciones de seguridad y reabrir gradualmente la zona.

El fiscal general de Idaho, Raúl R. Labrador, pidió a la población mantenerse alejada del área mientras concluían las labores de los primeros respondedores.

Por su parte, el senador Mike Crapo agradeció la actuación de los cuerpos de emergencia y llamó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades.

"Insto a los locales y visitantes a obedecer todas las indicaciones de las fuerzas del orden, evitar el área e informar de cualquier actividad sospechosa de inmediato", dijo el senador de Idaho Mike Crapo en la red social X.

"Estoy agradecido por la rápida respuesta de los primeros respondedores de Idaho", añadió.

El representante federal por Idaho, Mike Simpson, señaló que su equipo da seguimiento a la información conforme las autoridades proporcionan nuevos detalles sobre el caso.

El tiroteo se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados en Estados Unidos durante el verano, ocurridos en espacios públicos como festivales, desfiles, centros religiosos y reuniones comunitarias, que han obligado a cientos de personas a evacuar lugares de uso cotidiano mientras las autoridades responden a las emergencias.