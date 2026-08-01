Tokio y Washington anuncian acción conjunta para fortalecer al yen

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, anunciará el lunes que Tokio y Washington tomaron medidas conjuntas en el mercado de divisas para frenar la caída del yen a mínimos de 40 años, informaron a Reuters dos funcionarios del Gobierno nipón.

Es probable que Katayama haga hincapié en la determinación de ambos países de combatir lo que consideran una caída excesiva del yen, dijeron las fuentes familiarizadas con el asunto, que pidieron mantener el anonimato debido a la delicadeza del tema.

Una de las fuentes, al ser preguntada si Katayama anunciaría una "medida conjunta", respondió que sí y añadió: "La operación aún está en curso".

El domingo no fue posible contactar de inmediato al Ministerio de Finanzas para recabar sus comentarios. Los responsables del Tesoro de Estados Unidos tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El anuncio previsto se produce tras lo que, según fuentes del mercado, han sido varias rondas de compra de yenes en el mercado por parte de las autoridades japonesas y estadounidenses, la primera intervención conjunta de este tipo desde 2011, con el objetivo de impulsar la moneda japonesa desde sus niveles más bajos frente al dólar desde 1986.

El Gobierno japonés llevó a cabo una intervención de compra de yenes y venta de dólares en la sesión de Nueva York del jueves, informó una fuente del mercado a Reuters. La medida se produjo horas antes de que el Banco de Japón decidiera el viernes mantener estable la política monetaria, al tiempo que señalaba una fuerte probabilidad de una subida anticipada de las tasas de interés.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada afirmó que el yen "me parece muy infravalorado", llevaba un bloc de notas en la reunión del Consejo de Ministros del viernes en el que figuraban las palabras "Tareas pendientes", seguidas de "Comprar yen japonés (JPY) entre 5 mil y 10 mil millones de dólares", mostró una fotografía de Reuters.

También el viernes, el Tesoro informó a varios bancos de que podría intervenir en el mercado del yen y de que debían "estar preparados para futuras medidas", dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

La depreciación del yen ha sido impulsada durante los últimos años por la amplia diferencia entre las tasas de interés de Japón y Estados Unidos.

Mientras la Reserva Federal mantuvo una política monetaria restrictiva para combatir la inflación, el Banco de Japón conservó durante un largo periodo tasas muy bajas, favoreciendo la salida de capitales hacia activos denominados en dólares.

La caída de la moneda japonesa ha encarecido las importaciones de energía y alimentos, presionando la inflación interna y elevando el costo de vida para hogares y empresas.

Analistas consideran que una intervención coordinada entre Tokio y Washington tendría como objetivo estabilizar los mercados cambiarios y evitar movimientos bruscos que puedan afectar al comercio internacional y a la estabilidad financiera global.