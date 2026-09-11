Trump aprovecha aniversario del 11-S para defender guerra contra Irán

En el marco del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la ceremonia en el Pentágono para defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear.

Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, afirmó Trump.

El mandatario, nacido en Nueva York, optó por participar en el homenaje en la sede del Departamento de Guerra, mientras que en la Zona Cero de Manhattan estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, los expresidentes vivos del país y el alcalde Zohran Mamdani.

Durante su discurso, Trump recordó el ataque de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que dejó cerca de 3 mil muertos, y subrayó

Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”

Los atentados del 11-S desencadenaron la llamada “guerra contra el terrorismo” y la invasión estadounidense de Afganistán. Actualmente, Estados Unidos lleva más de seis meses en una guerra contra Irán que no ha logrado su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

El conflicto ha generado repercusiones internas, pues el bloqueo del estrecho de Ormuz ha elevado el precio de la gasolina, un factor que podría impactar en las elecciones legislativas de noviembre y pasar factura a los republicanos.