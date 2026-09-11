Díaz-Canel acusa a EU de terrorismo de Estado en el 25 aniversario del 11-S

En el marco del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje en el que responsabilizó a Estados Unidos de ejercer terrorismo contra el pueblo cubano a través de las sanciones económicas que mantiene sobre la isla.

Díaz-Canel recordó las palabras de Fidel Castro pronunciadas el mismo día de los ataques.

Creo que este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo, pero la lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá; matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar, poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles”

El presidente cubano afirmó que esas palabras cobran vigencia un cuarto de siglo después, al señalar que las sanciones de Washington constituyen un acto de terrorismo de Estado.

Díaz-Canel subrayó que Cuba ha sido víctima de más de 60 años de ataques terroristas, con un saldo de 3,400 muertos y 2,099 lesionados. Denunció que actualmente la isla enfrenta lo que calificó como un “plan genocida” destinado a rendir por hambre al pueblo cubano.

Cuba que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3,400 muertos y 2,099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo. Eso también es terrorismo, terrorismo de Estado”

El mensaje de Díaz-Canel se difundió al mismo tiempo en el que se realizan los homenajes en Estados Unidos donde líderes políticos recordaron a las víctimas y renovaron compromisos en la lucha contra el terrorismo.