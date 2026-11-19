El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo el jueves que finalmente no se reunió con su homólogo norcoreano Kim Jong Un durante su viaje por Asia, porque tuvo una agenda demasiado apretada, pero aseguró que se verían en algún momento, informó NBC News.

Una reunión que no llegó a concretarse

Trump habló con el periodista de NBC Gabe Gutierrez a bordo del Air Force One, de regreso a Washington.

"La relación existe, pero no nos hemos reunido", declaró Trump.

El mandatario explicó por qué no se concretó el encuentro y dijo que habrá otro más adelante.

"Había demasiadas reuniones, no habría funcionado. (...) Tendremos ese encuentro en algún momento", añadió Trump.

Había dejado entrever el lunes que podría celebrarse una reunión sorpresa con Kim al margen de la cumbre de la APEC, en la que también participaban los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin. Según Yahoo News, el viaje incluyó una parada previa en la cumbre de la ASEAN, en Filipinas, y culminó con la primera cumbre trilateral entre Trump, Xi y Putin.

Reuters había informado que Trump quería reunirse con Kim antes de que terminara 2026, y que el Departamento de Estado dijo estar abierto al diálogo sin condiciones previas.

Pyongyang, entre el diálogo y la desconfianza

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, afirmó a principios de noviembre que Pyongyang no tenía motivo alguno para retomar el diálogo con un Estados Unidos hostil. Su declaración, publicada el 4 de noviembre por la agencia estatal KCNA, respondía a la acusación del FBI sobre un hackeo de criptomonedas vinculado a Binance y atribuido a Corea del Norte, que Pyongyang rechazó.

"No hay necesidad de sentarse cara a cara con personas tan poco fiables y hostiles", dijo Kim Yo Jong, según una traducción del comunicado de la KCNA.

En ese mismo texto, Kim Yo Jong señaló que el diálogo figura entre las opciones, pero que no equivale necesariamente al interés nacional de Corea del Norte, según medios surcoreanos.

Trump, que presume de mantener una buena relación con el dirigente norcoreano, se ha reunido con Kim en tres ocasiones durante su primer mandato: en 2018, en Singapur, y en 2019, en Hanói y en la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte de Corea del Sur.

Tras su primera cita en Singapur, Trump llegó a asegurar que él y Kim se habían enamorado, aunque fracasó en su intento de lograr avances concretos en la desnuclearización de Corea del Norte.