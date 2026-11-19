Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, acordaron que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos judiciales internacionales no deben exceder sus facultades.

La declaración, incluida en un comunicado conjunto tras su primera reunión trilateral en Shenzhen, China, también puso sobre la mesa la responsabilidad de las principales potencias en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial.

El encuentro se realizó este jueves, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y concluyó con un pronunciamiento en el que los tres mandatarios defendieron una mayor coordinación internacional para preservar la estabilidad.

Los presidentes señalaron que la CPI y otras instituciones similares no deben abusar de sus atribuciones, además de abordar la inmunidad de los funcionarios estatales.

La posición tiene especial relevancia para Vladímir Putin, contra quien la Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2023 una orden de arresto por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania hacia Rusia.

El papel de la ONU y las grandes potencias en el orden mundial

La reunión también estuvo marcada por los llamados a fortalecer la cooperación entre los países con mayor influencia internacional. Xi Jinping sostuvo que Estados Unidos, Rusia y China deben asumir un papel de liderazgo frente a los desafíos globales y contribuir a mantener la paz y la estabilidad.

El presidente chino calificó el encuentro como un acontecimiento de importancia trascendental, al tratarse de la primera reunión privada entre los mandatarios de las tres potencias.

También afirmó que el mundo ya no puede entenderse como un conjunto de países aislados, sino como una “aldea global” en la que los destinos nacionales están interconectados.

Donald Trump afirmó que los dirigentes de las tres principales potencias tienen una responsabilidad especial para mantener un diálogo constructivo, incluso cuando existen diferencias políticas.

El mandatario estadounidense defendió la necesidad de mantener conversaciones con gobiernos con los que existen desacuerdos y sostuvo que el diálogo es indispensable para alcanzar acuerdos de paz.

Vladímir Putin coincidió en que la cooperación entre los tres países puede contribuir a la estabilidad internacional. También recordó que Estados Unidos, Rusia y China fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial y consideró que comparten intereses en la resolución de conflictos.

Aunque los mandatarios hablaron de una responsabilidad compartida en la seguridad mundial, el comunicado no incluyó una propuesta específica para reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni para modificar su estructura.

Ucrania, armas nucleares e inteligencia artificial

Trump aseguró que había sostenido un intercambio extenso con Putin sobre el conflicto y expresó su impresión de que el presidente ruso está interesado en ponerle fin. Añadió que espera que Ucrania, bajo el liderazgo de Volodímir Zelenski, tenga la misma disposición.

En materia nuclear, los tres mandatarios coincidieron en que una guerra de este tipo no puede ganarse y nunca debe librarse. Asimismo, señalaron que mantienen el diálogo para evitar la proliferación de armas nucleares.

Xi había comparado previamente el armamento nuclear con una “espada de Damocles” que amenaza a la humanidad. Trump, por su parte, consideró que las tres potencias están en una posición privilegiada para discutir la reducción de arsenales y afirmó que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear.

El presidente chino también pidió establecer mecanismos de cooperación en inteligencia artificial para reducir sus riesgos y garantizar que esta tecnología permanezca bajo control humano.

La reunión duró aproximadamente una hora y media. Al concluir, Xi acompañó a Putin hasta su vehículo y los tres mandatarios se retiraron sin ofrecer declaraciones adicionales a la prensa.