El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido, dijo el jueves a la AFP una fuente cercana a la administración, tras grandes fallos tecnológicos que afectaron varios servicios y generaron preocupación por las amenazas de la inteligencia artificial.

La repentina ola de fallos suspendió temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos y correos electrónicos, e impidió el acceso a fotos almacenadas en la nube. Para muchos usuarios, pareció que todo el sistema estaba fallando al mismo tiempo.

El presidente Donald Trump apoyó plenamente el despido de Cairncross porque carecía de las credenciales para desempeñar el puesto, señaló la fuente.

Su función será asumida de forma interina por la directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, a quien se considera más preparada y cuyo nombramiento fue confirmado por el Senado, indicó la fuente.

Antes de ejercer como director nacional de ciberseguridad, Cairncross ocupó varios cargos dentro del círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. También fue director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

Los cortes de servicios en Estados Unidos perturbaron los viajes, las comunicaciones y el comercio electrónico de millones de personas. También afectaron una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional.

Expertos y altos funcionarios del gobierno atribuyeron las fallas a sistemas obsoletos y excesivamente complejos, así como a la carrera de las empresas y del gobierno por blindarlos frente a las nuevas amenazas que genera la IA.

Las cifras detrás de las fallas

El 13 de noviembre, una falla de telecomunicaciones obligó a la FAA a ordenar una parada nacional de despegues, apenas la segunda desde el 11 de septiembre de 2001, según Gray News. La agencia informó que unas 3 mil 500 aeronaves aterrizaron sin problemas y que los operadores cancelaron cerca de 12 mil 462 vuelos, entre ellos 9 mil 82 de grandes aerolíneas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó por ahora un ataque.

"No hay indicio por ahora de que esto haya sido un ataque malicioso contra nosotros", dijo Mullin, según KPTV.

La FAA reconoció que el episodio subraya la necesidad de modernizar su infraestructura envejecida. Una revisión de la GAO de 2024 halló que la agencia clasificaba 51 de sus 138 sistemas de control aéreo como insostenibles, según IBTimes.

La salida de Cairncross es la segunda de peso en el equipo de ciberseguridad de la Casa Blanca, según The Washington Times. Su jefe de política, Thomas Lind, se fue en junio, según The Hill.