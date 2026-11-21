El regulador bursátil de Estados Unidos abrió una investigación sobre las prácticas contables de Nvidia, según medios estadounidenses, lo que suma turbulencias para el gigante de los chips tras la dimisión de su director ejecutivo.

Según The New York Times, la indagatoria de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apenas está en sus inicios. El diario afirma desconocer si el procedimiento guarda relación con las acusaciones recientes que envuelven a Jensen Huang en un escándalo.

El fundador de Nvidia renunció el 12 de noviembre tras reportes de que sostuvo relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, acusada de espiar para Pekín.

Las dudas sobre las divulgaciones financieras de Nvidia se intensificaron en medio del escrutinio de sus operaciones con Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que las autoridades estadounidenses investigan por sospechas de envío de chips de inteligencia artificial restringidos a China.

China negó las acusaciones de espionaje, y Megaspeed sostiene que opera de forma legal. Según fuentes citadas por MarketScreener, Alice Huang estuvo al frente de la firma, cliente histórico de Nvidia en chips de gran volumen.

Qué examina la SEC en Nvidia

El Wall Street Journal publicó el martes que la investigación es de carácter civil. Reuters informó el viernes, con dos personas al tanto, que la SEC examina las cuentas de la empresa, y el New York Times lo confirmó con fuentes propias.

La SEC busca "determinar si la información comunicada por la empresa indujo a error a los inversores", señaló el Wall Street Journal.

El diario no pudo precisar el foco exacto de las pesquisas, que podrían concluir sin cargos contra la compañía, según la AFP.

Según medios de Estados Unidos, el año pasado Nvidia cambió la forma en que informaba sus ventas por ubicación geográfica: dejó de usar las direcciones de facturación de sus clientes y pasó a los países donde tienen su sede.

El cambio eliminó a Singapur de su desglose geográfico, a pesar del importante volumen de negocios de la compañía en ese país. Según el New York Times, Nvidia lo hizo tras un reportaje de ese diario de octubre de 2025 sobre Megaspeed.

Nvidia es un actor clave en la industria de la inteligencia artificial gracias a sus chips de vanguardia y a la financiación de centros de datos y compañías emergentes del sector. Ahora enfrenta presión de las autoridades y de los mercados: sus acciones se desplomaron 14 por ciento el viernes y acumulan pérdidas de más de 20 por ciento en la semana.