Litera colapsa y casi prensa a un menor en Estados Unidos; ocurrió un milagro | VIDEO

Un video de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que la parte superior de una litera colapsa mientras dos niños se encontraban en ella. El armazón se soltó de manera repentina y cayó sobre la cama inferior, dejando atrapado a uno de los pequeños que descansaba allí.

La escena, que dura apenas unos segundos, ha generado gran preocupación entre los usuarios por el riesgo que implicó para los menores. Afortunadamente, ambos salieron ilesos.

La madre de los niños, Ayora Price, explicó que había seguido cuidadosamente las instrucciones de montaje tras comprar la litera a través de internet. Según relató, la estructura parecía “resistente y en buen estado” al momento de instalarla. Sin embargo, apenas unos días después, la cama falló.

“Un par de días después de montarla, la calidad de la cama falló”, señaló Price, quien subrayó que sus hijos no sufrieron heridas, “sin siquiera un rasguño”, pese a lo aparatoso del accidente.

La empresa no se ha pronunciado aún sobre este incidente, especialistas en consumo advierten que los productos para niños deben cumplir estrictos estándares de calidad y pasar pruebas de resistencia antes de llegar al mercado.

Muchos usuarios expresaron alivio por el desenlace positivo, pero también criticaron la aparente fragilidad del producto. Otros señalaron la importancia de que los padres verifiquen la calidad de los muebles y exijan garantías de seguridad.

Estándares de seguridad para muebles infantiles en Estados Unidos

En Estados Unidos, los muebles destinados a niños están regulados por estrictos estándares de seguridad que buscan reducir riesgos de caídas, atrapamientos, intoxicaciones químicas y accidentes domésticos.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) es la agencia encargada de supervisar y aplicar estas normas, mientras que la ASTM International desarrolla especificaciones técnicas que los fabricantes deben cumplir antes de comercializar sus productos.

Las cunas, camas para niños pequeños y literas están sujetas a normas federales que establecen requisitos de resistencia, estabilidad y diseño seguro.

Se regulan aspectos como la separación entre barrotes, la altura de los barandales y la solidez de las estructuras para evitar atrapamientos o caídas. Estas disposiciones también prohíben bordes cortantes y materiales que puedan representar un riesgo para los menores.

Cada fabricante o importador debe emitir un Children’s Product Certificate (CPC) que confirme el cumplimiento de las normas de seguridad. Además, los muebles deben llevar etiquetas permanentes con información sobre el fabricante, fecha de producción y número de lote, lo que permite rastrear el producto en caso de retiro del mercado.