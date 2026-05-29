María Corina Machado plantea a Delcy negociar transición

CARACAS.– La líder opositora María Corina Machado manifestó ayer su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno interino a cargo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana”, expresó Machado en una carta elaborada al término de un encuentro con partidos políticos venezolanos de oposición en Ciudad de Panamá.

La opositora pidió el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela.”

Ahora, cinco meses después de la caída de Maduro, la Nobel de la Paz pide una negociación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el propósito convocar a nuevas elecciones, que garanticen una transición adecuada y votaciones justas.

El gobierno venezolano considera a María Corina Machado como una “prófuga de la justicia” y la acusa de solicitar la intervención militar estadunidense que derrocó a Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

La opositora se encuentra en el exilio desde diciembre del año pasado, cuando protagonizó un espectacular escape del país sudamericano para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde entonces se reúne con líderes políticos de varios países, especialmente con el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump.

María Corina Machado ha anunciado en distintas ocasiones que regresará pronto a su país de origen.

Sin embargo, la también exdiputada y candidata presidencial no ha confirmado fechas para su retorno.