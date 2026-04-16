Adolescente pide ayuda ChatGPT para dar a luz a escondida de sus padres

Un caso ocurrido en la localidad de Ezpeleta, Argentina, ha generado preocupación y debate sobre el uso de herramientas digitales en situaciones de alto riesgo. Una adolescente de 15 años ocultó durante meses su embarazo a sus padres y, al momento del parto, decidió encerrarse en el baño de su casa para dar a luz siguiendo únicamente las instrucciones que obtuvo a través de una ChatGPT

Según los reportes policiales, junto con un adolescente de 16 años, presuntamente el padre de la niña, intentaron abandonar a la recién nacida en la vía pública. El joven fingió haber encontrado a la bebé en una calle transitada y alertó a un transeúnte, quien la llevó a la comisaría local.

Posteriormente, la adolescente se presentó en la estación de Policía y relató lo sucedido, reconociendo que su intención era abandonar a su hija. Tanto la madre como la bebé fueron trasladadas a un hospital neonatal de la región, donde se confirmó que ambas se encuentran en buen estado de salud y bajo seguimiento médico.

Según datos oficiales del gobierno, entre 2017 y 2023 la tasa de fecundidad en adolescentes de 13 a 17 años cayó un 64%, y en niñas de 10 a 12 años se redujo un 72%. Aun así, más del 13% de los nacimientos en el país corresponden a madres menores de 20 años.

Embarazo adolescente en Argentina

El embarazo juvenil en Argentina ha sido históricamente un desafío para el sistema de salud y para las políticas públicas. El Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud han señalado que, aunque las cifras han disminuido en la última década, el fenómeno sigue afectando de manera desproporcionada a sectores vulnerables, especialmente en provincias del norte del país.

La reducción de la fecundidad adolescente se atribuye a la implementación de programas de educación sexual integral, mayor acceso a métodos anticonceptivos y campañas de concientización impulsadas por el Estado. Sin embargo, los datos oficiales muestran que uno de cada diez nacimientos en Argentina es de madres menores de 20 años, lo que refleja la persistencia del problema.

Jóvenes utilizan IA para temas de salud mental

Cada vez más jóvenes recurren a la inteligencia artificial como apoyo emocional y consejero en temas de salud mental. Estudios recientes señalan que 1 de cada 10 adolescentes y jóvenes adultos interactúan regularmente con chatbots para hablar de problemas personales, aunque especialistas advierten sobre riesgos de dependencia y aislamiento.

En Estados Unidos, un estudio reveló que 5.4 millones de adolescentes y jóvenes adultos ya utilizan plataformas de IA como consejeros emocionales. El 92% de ellos considera útiles las sugerencias que reciben, lo que muestra la confianza creciente en estas herramientas digitales.

En Argentina, más de cien jóvenes participaron en un encuentro virtual para debatir sobre el impacto de la IA en la salud mental. El eje estuvo en el uso responsable de la tecnología, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de redes comunitarias de apoyo. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, lo que refleja el interés institucional en acompañar este fenómeno.

Riesgos señalados por especialistas

Aunque la IA puede ofrecer un espacio de escucha, psicólogos y educadores advierten que usarla como “confesor emocional” puede fomentar aislamiento social y limitar el desarrollo de habilidades para gestionar emociones en la vida real. Se habla incluso de un “autismo funcional”, donde los jóvenes dependen de la interacción con máquinas en lugar de fortalecer vínculos humanos.

Otro riesgo es la validación inadvertida de pensamientos negativos o delirantes, ya que los modelos de IA no sustituyen la intervención profesional. Esto puede agravar cuadros de ansiedad o depresión si no se complementa con apoyo humano.