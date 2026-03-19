Trump afirma que pidió a Netanyahu no atacar infraestructura energética de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que no volviera a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas en Qatar. “Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará”, aseguró Trump a los periodistas tras recibir en el Despacho Oval a la primera ministra japonesa.

El mandatario añadió: “Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo que Estados Unidos rechaza”, en referencia a las operaciones militares israelíes.

Ventas de armas a países del Golfo

El Departamento de Estado anunció la aprobación de ventas de armas por 16 mil 460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la guerra con Irán. El paquete incluye sistemas de defensa aérea, misiles y equipos de apoyo logístico, en un esfuerzo por reforzar la capacidad militar de los aliados regionales frente a la escalada del conflicto.

Diferencias en los objetivos de la guerra

La directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó que los objetivos de su país y de Israel en la guerra contra Irán son “diferentes”. En una comparecencia pública, negó cualquier implicación de Washington en el ataque israelí contra la mayor reserva de gas de la república islámica.

Gabbard subrayó que, aunque Estados Unidos mantiene una coordinación estrecha con Israel, las prioridades estratégicas de ambos gobiernos no son idénticas, lo que explica las advertencias de Trump a Netanyahu sobre la necesidad de evitar nuevos ataques contra infraestructura energética iraní.