Hombre sobrevive de forma milagrosa de morir aplastado en un elevador | VIDEO

Un video de seguridad registrado en la ciudad de Valsad, estado de Gujarat, India, ha generado conmoción en redes sociales tras mostrar el instante en que un hombre estuvo a segundos de ser aplastado por un elevador averiado. El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo y rápidamente se viralizó por lo impactante de la escena.

En las imágenes se observa al pasajero esperando que el ascensor llegara a la planta baja. Cuando las puertas se abren, da el primer paso para salir, pero en cuestión de segundos la cabina comienza a ascender repentinamente con las puertas aún abiertas. El hombre logra reaccionar y se lanza hacia afuera, evitando quedar atrapado entre el piso y la estructura en movimiento.

La caída y las lesiones

La maniobra lo llevó a caer con fuerza al suelo, golpeándose en el proceso. Aunque el accidente dura apenas unos segundos, la cercanía con un desenlace fatal ha generado gran impacto entre los usuarios que han visto el video.

El afectado fue identificado como Vatsal Panchal, residente del noveno piso del edificio. Medios locales informaron que sufrió lesiones derivadas del impacto, pero fue atendido de inmediato por un equipo médico y se encuentra fuera de peligro.

Investigación sobre la avería

Una evaluación preliminar señaló que el accidente se debió a una falla en el mecanismo de accionamiento del elevador, lo que provocó que el sistema se reactivara inesperadamente mientras las puertas permanecían abiertas. Este tipo de anomalía constituye una grave violación de las normas de seguridad.

Las autoridades locales han solicitado una investigación formal para determinar responsabilidades y verificar si el edificio cumplía con los protocolos de mantenimiento exigidos. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en ascensores y la necesidad de inspecciones regulares en infraestructuras residenciales.

Posición de protección en caso de caída de un elevador

Aunque las caídas libres de cabinas de elevador son extremadamente raras gracias a los sistemas de freno y seguridad, los expertos en seguridad industrial han descrito una postura de autoprotección que puede reducir el riesgo de lesiones graves en caso de un accidente.

¿En qué consiste la posición de protección?

Acostarse boca arriba en el piso de la cabina: Esta postura distribuye el impacto en todo el cuerpo, evitando que la fuerza se concentre en una sola zona.

Piernas ligeramente flexionadas: Mantener las rodillas dobladas ayuda a absorber parte de la energía del golpe y reduce el riesgo de fracturas en las extremidades.

Brazos sobre la cabeza y el cuello: Colocar los brazos cruzados o las manos detrás de la nuca protege las áreas más vulnerables, como el cráneo y la columna cervical.

Evitar saltar o ponerse rígido: Saltar en el momento del impacto no disminuye la fuerza del golpe y puede aumentar el riesgo de lesiones. Mantener el cuerpo relajado es más seguro.