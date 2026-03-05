Estados Unidos amenaza con actuar contra cárteles en Latinoamérica sin autorización

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este jueves un mensaje directo a los gobiernos latinoamericanos asegurando que Washington está preparado para ejecutar operaciones militares ofensivas contra los cárteles de droga sin necesidad de autorización local, si los países de la región no incrementan su cooperación en materia de seguridad.

La declaración se produjo en Miami, durante la conferencia Américas contra los Cárteles, organizada en la sede del Comando Sur (Southcom). El foro se desarrolló en medio de una escalada de operaciones estadounidenses que, desde septiembre de 2025, han dejado al menos 150 muertos en el Pacífico y el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó en Miami una advertencia sobre operaciones militares contra cárteles sin consentimiento regional. REUTERS

Ausencias que llaman la atención

Aunque la mayoría de los países de la región enviaron representantes militares y de seguridad, la ausencia de México, Colombia y Brasil fue notoria.

Hegseth subrayó que el foro no era un espacio de debate político, sino una plataforma para coordinar acciones agresivas. “Cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también”, afirmó.

El funcionario reafirmó que la llamada doctrina Monroe actualizada, rebautizada por la administración Trump como “Donroe”, constituye el marco legal y político para justificar ataques militares contra narcotraficantes en territorio latinoamericano sin necesidad de consentimiento de los gobiernos locales.

Bajo esa doctrina, Estados Unidos ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo de al menos 150 muertos desde septiembre de 2025.

Hegseth respaldó la urgencia de estas acciones con cifras internas: más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas entre 2021 y 2025, y la industria del tráfico humano creció un 2,000 %, alcanzando un valor de 13,000 millones de dólares en 2022.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó en Miami una advertencia sobre operaciones militares contra cárteles sin consentimiento regional. REUTERS

Ecuador como ejemplo de cooperación

El encuentro en Miami se celebró pocos días después de la primera operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones catalogadas como narcoterroristas. Washington presentó esta acción como el modelo de cooperación que busca replicar en otros países de la región.

El general Francis Donovan, comandante del Southcom, reforzó el mensaje.

Somos su socio principal para trabajar junto y mediante sus naciones, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar”

Una agenda que se expande

Tras la conferencia en Miami, Hegseth tenía previsto trasladarse a Tampa para participar en un encuentro en el Comando Central (Centcom), enfocado en la presencia de Irán en América Latina. Allí advirtió que los países de la región enfrentan una prueba decisiva para definir si seguirán siendo “naciones occidentales y cristianas bajo Dios” o si se verán desgarradas por la migración masiva y otras amenazas.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, también intervino en el foro y aseguró que los cárteles de la droga solo pueden ser derrotados mediante la fuerza militar. “Después de décadas de esfuerzos, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles”, declaró.

Miller enfatizó que la razón por la que la conferencia reunió a líderes militares y no a juristas es porque “estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar”.

Con información de Reuters.