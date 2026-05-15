Rusia y Ucrania intercambian 205 prisioneros de guerra de cada bando

KIEV, Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambiaron este viernes a 205 prisioneros de guerra de cada bando, según indicaron ambas partes, una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un gran canje entre las partes beligerantes.

En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que 205 militares, "la mayoría de los cuales estaban en cautiverio desde 2022", habían regresado a Ucrania.

Poco antes, el ejército ruso había anunciado el intercambio.

"En este 15 de mayo, 205 militares rusos fueron repatriados desde el territorio" controlado por Kiev, indicó el ministerio en un comunicado en redes sociales.

Rusia indicó que Emiratos Árabes Unidos hizo "un esfuerzo de mediación de carácter humanitario".

El anterior canje de prisioneros (193 de cada lado) se había producido el 24 de abril.

El viernes pasado, Trump anunció una tregua de tres días entre Kiev y Moscú, y adelantó que habría un canje de prisioneros.

El canje de prisioneros es uno de los pocos resultados tangibles de las conversaciones entre ambos beligerantes, además del intercambio de cadáveres de militares fallecidos.

Las negociaciones con mediación estadounidense están suspendidas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero.