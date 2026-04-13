El triunfo de Magyar dará un nuevo respiro a Hungría, analista internacional

Tras 16 años en el poder, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tuvo que salir para admitir su derrota en urnas la noche de este domingo. En contra parte, su ex compañero y ahora contrincante desde las alas centroderechistas, Péter Magyar, celebró que con este triunfo “recuperamos nuestra patria”.

“Da cabida al fin de una era de autoritarismo, de dictadura. Y esto le permite a la población tener un tanque de oxígeno, de avanzar hacia sus derechos civiles que habían sido opacados”.

Y no se trata solamente de una nueva etapa para Hungría, sino para el escenario político internacional luego que Orbán solía dividirse perfectamente entre los intereses de Rusia y los de Estados Unidos, según convenía. Así lo explicó la doctora Aribel Contreras en entrevista con Pascal Beltrán del Río.

“Viktor Orbán era el único presidente europeo que contaba con el respaldo tanto de Moscú como de Washington. Se había convertido, desde tiempos de la Guerra Fría, en un país satélite de la Unión Soviética, pero ahora Hungría jugaba muy bien a doble pista”.

Durante la Primera Emisión de Imagen Radio, la también coordinadora del Programa Global Business de la Universidad Ibero apuntó que Orbán era un “gran aliado” para el presidente Vladimir Putin; mientras que, por el otro lado, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le había manifestado su respaldo a través de una llamada compartida por el vicepresidente JD Vance, “todo parecía apuntar que, a pesar de los pronósticos electorales, él podía haber ganado otro mandato más”.

“Con este resultado no solamente pierde él, sino pierde Rusia, pierde Estados Unidos, pero gana la Unión Europea, gana la democracia, ganan los húngaros y estamos entrando a una nueva era, sin duda, para Hungría, pero también en su nueva política exterior”.

Uno de los países que también podría verse beneficiado con los resultados electorales es Ucrania, ya que hasta la fecha “no habían avanzado en muchos guiños que ha tenido respecto a la Unión Europea”