EU acusa extorsión de Irán en Ormuz; destruirá minas acuáticas

WASHINGTON.— El ejército de Estados Unidos iniciará hoy un bloqueo total en puertos de Irán, tras el fracaso de las pláticas de paz en Pakistán, que la Casa Blanca atribuyó a la negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares.

El bloqueo será imparcial para buques de todas las naciones, informó el Mando Central de EU (Centcom).

Sin embargo, aclaró que “no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

El presidente estadunidense, Donald Trump, ordenó la medida tras acusar una postura inflexible de Irán sobre sus ambiciones nucleares. También mandó destruir minas marinas colocadas por los Guardianes de la Revolución en el área.

Además, instruyó interceptar buques en aguas internacionales que hayan pagado peajes a Irán.

“No se permitirá que Irán se beneficie de este acto de extorsión”, advirtió.

Pese al cese al fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra, en una entrevista con Fox News, Trump señaló que “podría acabar con Irán en un solo día” y alertó a China de que si le brinda ayuda militar le impondrá aranceles de 50 por ciento.

En tanto, Irán calificó de ridícula la amenaza y afirmó que mantiene control total del estrecho, mientras que el jefe de la Marina, Shahram Irani, dijo que cualquier buque militar será visto como violador del alto al fuego.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, rechazó la responsabilidad por el fracaso en las negociaciones.

“Nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”, dijo.

EU acusa a Irán de extorsión en Ormuz

Donald Trump aseguró que la república islámica mantiene minas en el estrecho y que está cobrando peaje a los buques, por lo que ordenó al Centcom tomar control del tránsito.

El ejército estadunidense anunció ayer que iniciará un bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de hoy, horas después de una advertencia similar de Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, que la Casa Blanca atribuyó a la negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes”, indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

“Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, añadió.

Más temprano, Trump había ordenado el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán.

Trump afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por los Guardianes de la Revolución en el estrecho.

“Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz, pero no lo hizo. Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo”, publicó en su red Truth Social. “Dicen que colocaron minas en el agua”, agregó.

También ordenó a la Armada estadunidense que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán.

“No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”, advirtió.

Reportes sin confirmar dicen que la república islámica podría cobrar un peaje por el paso en esa importante ruta.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, respondieron que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho de Ormuz y que cualquier buque militar que intente acercarse será considerado como una violación del alto al fuego de dos semanas acordado con Estados Unidos.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó de “ridícula” la amenaza del presidente estadunidense.

El ejército iraní supervisa y monitorea “todos los movimientos del agresivo ejército estadunidense en la región”, dijo en la televisión estatal.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados.

Trump retomó su estrategia de las amenazas y afirmó en una entrevista con Fox News que “podría acabar con Irán en un solo día” y alertó a China de que si le brinda ayuda militar le impondrá aranceles de 50%.

El anuncio se produjo pese al cese al fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra. Pero ahora las tensiones se centran en si EU puede o no forzar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, rechazó la responsabilidad por el fracaso en las negociaciones.

“Irán se comprometió con EU de buena fe para poner fin a la guerra”, pero cuando estaba “muy cerca” un acuerdo, “nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo” de la contraparte, manifestó.