Dichos entre Papa León XIV y Trump abren tensión entre Iglesia y política

La confrontación abierta entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el papa León XIV no es un episodio coyuntural, sino el punto de máxima tensión de una relación que se deterioró durante más de un año. En el fondo del conflicto subyace una disputa estructural: quién tiene legitimidad para invocar a Dios en el ejercicio del poder político.

El detonante inmediato se produjo el sábado 11 de abril en la Basílica de San Pedro, donde el pontífice encabezó una vigilia de oración en la que condenó el “delirio de omnipotencia” que, en sus palabras, alimenta las guerras contemporáneas. Sin mencionar directamente a Trump, León XIV criticó cualquier intento de “reclutar a Dios” para justificar la violencia contra civiles.

El contexto de sus palabras resultaba inequívoco. Semanas antes, el mandatario estadounidense había amenazado con destruir “toda una civilización” en Irán, mientras su secretario de Defensa, Pete Hegseth, llamó a rezar por la victoria militar “en el nombre de Jesucristo”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de redes sociales calificó al pontífice como “débil en materia de seguridad” y “terrible para la política exterior”. Ante periodistas, fue más directo: “No soy fan del papa León”. La escalada discursiva alcanzó un tono simbólico cuando el presidente difundió una imagen suya con vestimentas bíblicas, en actitud de sanación.

Horas más tarde, el Papa respondió desde el avión papal rumbo a Argelia: “No temo a la administración Trump”, afirmó, subrayando que sus llamados a la paz no son posicionamientos políticos, sino una expresión directa del Evangelio.

Una relación que nunca logró consolidarse

El perfil de Robert Francis Prevost —nombre secular de León XIV— parecía, en principio, favorable para la Casa Blanca. Primer papa nacido en Estados Unidos, originario de Chicago, su elección generó expectativas de un acercamiento natural entre Washington y el Vaticano.

Sin embargo, esa expectativa se desvaneció rápidamente. Desde el inicio de su pontificado en mayo de 2025, el nuevo papa marcó distancia frente a la agenda política estadounidense, especialmente en temas como migración, uso de la fuerza militar y explotación religiosa del discurso político.

Uno de los episodios más reveladores fue el rechazo —indefinido— a la invitación para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos en la Casa Blanca. En su lugar, León XIV eligió conmemorar el 4 de julio en Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria global, en un gesto cargado de significado político y moral.

Trump vs Papa León XIV

Escalada del conflicto: Trump vs Papa León XIV Relación política, religiosa y geopolítica (2025-2026) Mayo 2025 Inicio del pontificado de León XIV y primeras tensiones con EU Julio 2025 El Papa rechaza invitación a EU y viaja a Lampedusa. Enero 2026 Reunión en el Pentágono con presión hacia el Vaticano. Marzo 2026 Inicio de bombardeos; el Papa condena la guerra. 7 abril 2026 El Papa llama a ciudadanos a presionar al Congreso de EU 11 abril 2026 Vigilia en el Vaticano contra la guerra; crítica moral directa. 12-13 abril 2026 Trump responde con ataques; el Papa afirma: “No tengo miedo”.

El Pentágono… un punto de inflexión

El momento más delicado en la relación bilateral se produjo en enero de este año, cuando funcionarios del Pentágono convocaron al entonces embajador vaticano en Washington, el cardenal Christophe Pierre, a una reunión sin precedentes.

De acuerdo con diversas fuentes citadas por medios como el Financial Times, NBC y The Washington Post, durante ese encuentro se habría transmitido un mensaje contundente: Estados Unidos posee la capacidad militar para imponer su voluntad, y la Iglesia debía alinearse estratégicamente.

Incluso se habría invocado el antecedente histórico del Papado de Aviñón como advertencia implícita. Aunque las autoridades estadounidenses y vaticanas negaron formalmente el contenido del encuentro, múltiples confirmaciones independientes reforzaron la credibilidad del episodio.

Este hecho marcó un antes y un después, al introducir un componente de presión geopolítica directa sobre la Santa Sede, inédito en la historia contemporánea.

Guerra, discurso religioso y ruptura definitiva

La escalada continuó con la guerra contra Irán. Cuando Trump advirtió sobre la destrucción de una civilización, el papa calificó esas declaraciones como “verdaderamente inaceptables”. Tras el inicio de bombardeos el 1 de marzo, insistió en que “la paz no se construye con amenazas mutuas”.

El 7 de abril, en un movimiento sin precedentes recientes, León XIV llamó a ciudadanos estadounidenses a presionar a sus representantes en el Congreso para frenar las acciones militares. Días después, en la vigilia del 11 de abril, citó al profeta Isaías: “sus manos están llenas de sangre”, reforzando su crítica moral.

Para el director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli, estos gestos constituyen un llamado a una “mayoría silenciosa” global que rechaza la violencia. En la misma línea, el analista Marco Politi interpreta que la Iglesia ha recuperado una centralidad moral en un mundo carente de referentes éticos.

Una disputa por la legitimidad moral

El conflicto ha evolucionado hacia un terreno más profundo que el político: una confrontación por la autoridad moral del poder. Mientras la administración Trump buscó respaldo —o al menos neutralidad— del Vaticano, León XIV optó por una postura activa en defensa de la paz.

Las declaraciones finales sintetizan la magnitud del choque. Trump acusó al pontífice de estar alineado con la “izquierda radical” y de haber sido elegido por conveniencia política. El papa, por su parte, respondió con una reafirmación doctrinal: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”.

El enfrentamiento entre Donald Trump y León XIV trasciende lo personal y redefine la relación entre religión y poder en el siglo XXI. En un escenario internacional marcado por conflictos armados y polarización política, esta disputa plantea una pregunta central: ¿puede la fe ser utilizada como herramienta de legitimación del poder, o debe mantenerse como contrapeso moral frente a él?

La respuesta, por ahora, permanece abierta, pero el choque ya ha dejado claro que la relación entre Washington y el Vaticano atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas.

asc