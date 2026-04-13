"No tengo miedo de alzar la voz en favor de la paz": Papa León sobre dichos de Trump

El Papa León XIV reaccionó a los ataques personales que lanzó en su contra el domingo el presidente de los Estados Unidos Unidos, Donald Trump y en los que afirmó que fue gracias a él que se convirtió en el Sumo Pontífice el año pasado.

Poco antes de aterrizar en Argelia, este lunes el líder de los católicos en el mundo accedió a unas preguntas en el avión por parte del grupo de periodistas que le acompaña en la visita apostólica de 11 días por África.

Al preguntarle su opinión sobre lo escrito por Donald Trump en redes sociales el domingo, León XIV aclaró que él no es político y su misión es trabajar por la paz a partir del evangelio. También afirmó “no tener miedo de alzar la voz” en favor de la paz.

No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer. No somos políticos. No tratamos la política exterior con la misma perspectiva que él podría entenderla, pero sí, creo en el mensaje del evangelio, como artífice de la paz", aclaró en su respuesta a Trump.

Las críticas de Donald Trump al Papa incluyeron comentarios como el que no confía mucho en el líder de los católicos porque “no es un hombre que cree en detener el crimen” y además “juega” con un país que “quiere un arma nuclear”.

Cabe recordar que apenas el sábado pasado desde Roma, el Papa León XIV encabezó la vigilia por la paz en el mundo y en esa plegaria se pronunció en contra de la idolatría del yo, del dinero y en contra de la guerra.

León XIV estará en África del 13 al 23 de abril de este año y visitará países como Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Como primer acto en Argelia, León XIV se reunió con autoridades, integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de convenciones Djamaa el Djazair.

En su primer mensaje sostuvo que la justicia siempre triunfará sobre la injusticia, además de que el futuro “pertenece a los hombres de paz”.

fdm