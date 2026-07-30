Tortuga del Mioceno emerge bajo las obras y sorprende a especialistas en Madrid

Las obras de ampliación del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse) del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Latina, han sacado a la luz los restos del caparazón de una tortuga gigante de hace más de 15 millones de años, correspondiente al periodo Mioceno.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, explicó que el hallazgo se produjo durante la construcción del nuevo aulario del Cifse.

Hallazgo durante las obras

Sanz recordó que esta no es la primera vez que una actuación municipal da lugar a un descubrimiento paleontológico.

Se ha dado una circunstancia, como la que se dio en otra de las obras del Ayuntamiento, en el parque de bomberos del centro logístico de La Atalayuela, donde aparecieron los restos de un mamut", señaló.

Sobre el nuevo descubrimiento, añadió:

En esta obra también ha aparecido un resto muy sorprendente: el caparazón de una tortuga de más de 15 millones de años, del Mioceno".

La vicealcaldesa también destacó que "es absolutamente sorprendente que una tortuga de más de 15 millones de años haya aparecido aquí, además a mucha profundidad, a muchos metros".

Los expertos trasladarán los restos al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, ubicado en Alcalá de Henares, donde serán estudiados y conservados.

Una tortuga gigante del Mioceno

Los restos corresponderían al caparazón de una Titanochelon bolivari, una especie de tortuga terrestre gigante datada entre el Mioceno inferior y medio, es decir, de hace más de 15 millones de años.

La Titanochelon bolivari pertenece a un grupo de tortugas gigantes que habitaron Europa durante el Neógeno. Los ejemplares de este género podían superar ampliamente un metro de longitud de caparazón y vivían en ambientes con un clima más cálido que el actual.

Foto: Especial

Su presencia aporta información relevante sobre los ecosistemas que existían en la cuenca de Madrid durante el Mioceno, hace aproximadamente entre 23 y 5.3 millones de años.

La cuenca de Madrid, un referente paleontológico

El descubrimiento se produjo durante las obras de ampliación del Cifse, una intervención en la que la normativa sobre patrimonio obliga a supervisar cualquier hallazgo de interés arqueológico o paleontológico.

La Comunidad de Madrid alberga numerosos yacimientos del Mioceno gracias a la abundancia de sedimentos depositados en antiguos lagos, ríos y llanuras aluviales.

En estas formaciones se han documentado restos de:

Grandes mamíferos.

Reptiles.

Aves.

Otros vertebrados.

Estos hallazgos permiten reconstruir la evolución ambiental del centro de la península ibérica. Los descubrimientos fortuitos durante obras públicas o privadas no son excepcionales y, una vez identificados, son objeto de excavación y estudio por especialistas.

Antecedentes de otros hallazgos

El Ayuntamiento de Madrid ya informó en años anteriores del hallazgo de restos paleontológicos durante otras actuaciones municipales.

Entre los casos más destacados figuran los trabajos realizados en el centro logístico de La Atalayuela, donde aparecieron fósiles de grandes mamíferos del Pleistoceno.

Estos descubrimientos ponen de relieve el potencial científico del subsuelo madrileño y la importancia de los protocolos de protección del patrimonio paleontológico durante las obras de infraestructura.